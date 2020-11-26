شكرا لقرائتكم معتز البطاوي يكشف تفاصيل اختطاف ميدو جابر من معسكر الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أكد معتز البطاوي، المشرف العام على فريق ميدو جابر أن اللاعب تعرض للاختفاء من معسكر الفريق.
وقال البطاوي خلال تصريحات تلفزيونية: "ميدو جابر غير متواجد في فندق المباراة، وتفاجئنا بذلك بعدما دخلنا غرفة الملابس".
وأكمل: "ميدو جابر غادر لكي يفعّل الكارت الخاص بغرفته، وكان هناك شخصين في الاستقبال طلبوا التصوير معه ثم اختفى بعد ذلك منذ الساعة الثامنة مساء ولم يظهر حتى الآن".
وأتم: "طلبنا تفريغ كاميرات فندق الإقامة وقمنا بتحرير محضر، اختفائه يثير دهشتنا".
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