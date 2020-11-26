تفاصيل خطف ميدو جابر على طريقة أفلام هوليود

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جدة - عمرو شويل ميدو جابر
قال معتز البطاوى المشرف العام على الكرة بنادى ميدو جابر الذى تعرض للاختطاف دون وجود سلاح من المعسكر خلال إقامته بأحد الفنادق.
تابع المشرف العام على الكرة بفريق سيراميكا كليو باترا :"مش عارفين نوصله خالص وعملنا محضر في القسم حاجة غريبة خالص كأننا في فيلم".
وأكمل: "ميدو جابر غادر لكي يفعّل الكارت الخاص بغرفته، وكان هناك شخصين في الاستقبال طلبوا التصوير معه ثم اختفى بعد ذلك منذ الساعة الثامنة مساء ولم يظهر حتى الآن".
وأتم: "طلبنا تفريغ كاميرات فندق الإقامة وقمنا بتحرير محضر، اختفائه يثير دهشتنا".
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