كرة القدم تخسر أحد أعظم لاعبيها برحيل "الخالد" مارادونا

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بوينوس ايرس: لن يكون يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر بعد الآن كأي يوم آخر في السنة، بل سيصبح موعدًا لتخليد ذكرى رحيل أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، وأعظمهم بالنسبة لكثيرين، بعد وفاة الأسطورة الارجنتينية "الخالدة" دييغو أرماندو مارادونا عن 60 عامًا، جراء سكتة قلبية في ضواحي العاصمة بوينوس أيريس.

وكان مارادونا المتوج بلقب كأس العالم عام 1986، قد خضع لجراحة لإزالة ورم دماغي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، قبل أن يرحل اليوم جراء سكتة قلبة وفق ما أعلن المتحدث الرسمي باسمه سيباستيان سانشي لوكالة فرانس برس.

وجاء وقع الخبر مدويًا على العالم بشكل عام والارجنتين بشكل خاص، حيث أعلن رئيس الجمهورية ألبرتو فرنانديس الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام.

وقال فرنانديس عبر تويتر في منشور مرفقًا بصورة وهو يعانق مارادونا "لقد ارتقيت بنا الى قمة العالم. لقد جعلتنا سعداء للغاية. كنت أعظمهم جميعًا. شكرًا لأنك كنت موجودًا، دييغو. سوف نفتقدك في الحياة".

وأعلنت الرئاسة الارجنتينية أن جثمان مارادونا سيسجى في القصر الرئاسي "كاسا روسادا" "من الخميس حتى السبت" حتى يتمكن أبناء الامة من إلقاء النظرة الاخيرة على بطلهم.

ونعى الاتحاد الارجنتيني قائده السابق حيث قال "الاتحاد الارجنتيني لكرة القدم، عبر رئيسه كلاوديو تابيا، يعرب عن حزنه العميق لوفاة أسطورتنا دييغو أرماندو مارادونا. ستبقى في قلوبنا للأبد".

واقترح رئيس بلدية نابولي لويجي دي ماجيستريس أن يطلق النادي اسم مارادونا على ملعبه حيث غرّد عبر تويتر "فلنطلق على ملعب سان باولو اسم دييغو مارادونا".

ونعى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) الارجنتيني حيث قال رئيسه السويسري جاني انفانتينو "اليوم هو يوم حزين للغاية. دييغو الذي نحب غادرنا. قلوبنا توقفت عن الخفقان للحظة. صمتنا، دموعنا، ألمنا هي الشيء الوحيد الذي نشعر به في داخلنا في الوقت الحالي".

وتابع "ما فعله دييغو لكرة القدم، كيف جعلنا نقع في حب هذه اللعبة الجميلة، هو أمر استثنائي".

وقبل دقائق من الإعلان عن الخبر الذي هزّ العالم بأسره، تداولت الصحافة الارجنتينية أخبارا عن تدهور صحة لاعب نابولي الايطالي السابق مشيرة الى ان انه يتلقى العلاج من قبل الاطباء في منزله شمال العاصمة.

ونقلت قناة "تي واي سي" الرياضية "هناك اربع سيارات إسعاف امام مكان اقامته. لقد دعوا أفراد أسرته للقدوم. الامر خطير".

وسارع نجوم العالم لتقديم تعازيهم حيث كانت أبرز الكلمات من النجم البرازيلي بيليه الذي لطالما كان اسمه ومارادونا في النقاش عن الاعظم في التاريخ، حيث كتب عبر حسابه على تويتر "يا له من خبر حزين. خسرت صديقًا عظيمًا والعالم خسر أسطورة".

وتابع بيليه (80 عامًا) "هناك الكثير لقوله، ولكن الآن أطلب من الله ان يعطي القوة لأفراد عائلتك. ذات يوم، آمل أن نلعب كرة القدم سويًا في السماء".

كما نعاه مواطنه ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو، اللذان يعتبران أيضًا بين أعظم لاعبي المستديرة، رغم انها لم يتمكنا حتى الآن من مجاراة بيليه ومارادونا في معيار أساسي هو رفع ذهب كأس العالم.

وقال ميسي، افضل لاعب في العالم ست مرات، في منشور عبر انستاغرام "إنه يوم حزين لكل الارجنتينيين ولكرة القدم. لقد تركنا ولكنه لن يرحل، لأن دييغو أبدي".

وتابع نجم برشلونة "سأحتفظ بكل الذكريات الجميلة التي عشتها معه وأرسل تعازي حارة لعائلته وأصدقائه. فلترقد بسلام".

فيما قال رونالدو، افضل لاعب في العالم خمس مرات، عبر تويتر عبر منشور مرفقًا بصورة تجمعه مع مارادونا "اليوم أودّع صديقًا والعالم يودّع عبقريًا خالدًا. أحد الاعظم على الاطلاق. إنه ساحر لا يقارن بأحد".

وأردف "يغادرنا باكرًا ولكنه يترك إرثًا لا حدود له وفراغًا لا يمكن ملؤه. أرقد بسلام. لن ننساك أبدًا".

فيما اعتبر النجم الفرنسي السابق ميشال بلاتيني عبر إذاعة "ار تي ال" أن "ماضينا قد رحل".

وتابع لاعب يوفنتوس السابق الذي واجه مارادونا في ثمانينات القرن الماضي في الدوري الايطالي "أنا حزين جدًا. أشعر بالحنين إلى حقبة جميلة ... غادر كرويف ودي ستيفانو وبوشكاش، العديد من اللاعبين الرائعين الذين طبعوا شبابي. دييغو طبع حياتي".

وأعلن الاتحاد الاوروبي "ويفا" للعبة بعد دقائق من وفاة "ديوس" أنه سيكرم اللاعب بدقيقة صمت قبل مباريات دوري الابطال مساء اليوم والدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الخميس.

وتبقى أبرز محطات مارادونا الكروية قيادته منتخب "التانغو" الى لقب كأس العالم 1986 في المسكيك.

مرر في النهائي التمريرة الحاسمة لهدف الفوز على ألمانيا الغربية في الدقيقة 86 (3-2). كما سجل هدفين في نصف النهائي ضد بلجيكا (2-صفر) حيث رواغ اربعة مدافعين في الهدف الثاني.

ولكن المباراة التي حفرت في أذهان العالم ورفعت مسيرته الدولية الى أعلى المستويات كانت تلك التي خاضها في ربع النهائي أمام انكلترا (2-1) حين سجل هدفين سيتذكرهما عشاق الكرة المستديرة للأبد، ولكن لسببين مختلفين.

في الدقيقة 51، عندما خرج حارس انكلترا بيتر شيلتون لالتقاط الكرة إثر عرضية، قفز مارادونا الاقصر منه قرابة 17 سنتمترًا بطريقة مذهلة وغمز الكرة بيده في المرمى.

وقال الارجنتيني الجملة الشهيرة بعد اللقاء عندما أقر أنه سجل الهدف "قليلا برأس مارادونا وقليلا بيد الله".

وأحرز الهدف الثاني بعد اربع دقائق عندما اقتنص الكرة من خلف خط منتصف الملعب وتجاوز ستة لاعبين من انكلترا، بمن فيهم شيلتون، قبل ان يسكنها في المرمى مسجلا الهدف الذي أطلق عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اسم "هدف القرن".

وكتب القناص الانكليزي غاري لينيكر الذي كان في تلك المباراة عبر تويتر "إنه أفضل لاعب في جيلي وبفارق شاسع عن الآخرين، ويمكن القول إنه الاعظم في التاريخ. بعد حياة سعيدة ولكن مضطربة، آمل آن ينال أخيرًا الراحة بين أحضان الله".

لعب مارادونا لصالح بوكا جونيورز في بلاده قبل ان ينتقل الى برشلونة الاسباني ونابولي (1984-1991) الذي صنع له التاريخ وقاده الى لقبيه الوحيدين في الدوري الايطالي عامي 1987 و1990.

ونعاه النادي الجنوبي عبر تويتر "الى الابد. الى للقاء دييغو".

في العام 2000، أجرى "فيفا" استفتاء على الانترنت عن أفضل لاعب في العصر، فتفوق مارادونا على بيليه، الا ان الهيئة الدولية أعلنت كليهما فائزين.

تزوج صديقته كلاوديا فيلافان عام 1984 ولهما ابنتان: دالما وجانينيا، قبل طلاقهما عام 2004. لديه ولد اسمه دييغو جونيور ولد في نابولي عام 1986، وقد اعترف بأبوته فقط في 2004.

وتخللت حياة النجم الأرجنتيني العديد من المشاكل الصحية، كادت بعضها تودي بحياته.

وتعرض مارادونا عام 2000 لنوبة قلبية بعد جرعة زائدة من المخدرات في مدينة بونتا ديل إستي الساحلية. خضع بعدها لعلاج طويل في كوبا.

وفي عام 2004، عندما كان وزنه أكثر من 100 كيلوغرام، تعرض لنوبة قلبية أخرى في بوينوس آيرس، لكنه نجا. ثم خضع لعملية جراحية في المعدة سمحت له بانقاص وزنه 50 كيلوغراماً.

وفي 2007 اسفر تعاطيه المفرط للكحول إلى نقله إلى المستشفى.