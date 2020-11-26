مارادونا: مسيرة الأسطورة الأرجنتينية بالصور

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Getty Images دييغو مارادونا -كأس العالم عام 1986، خلال جلسة تدريبية، ومع زوجته السابقة كلوديا وابنتيهما دلما وجيانينا

إذا أردنا وصف حياة مارادونا بأنها كانت "حافلة بالتقلبات" فقط، فإن الوصف لن يكون دقيقا. فقد كان دييغو مارادونا عبقرياً في ملاعب كرة القدم وشخصية مثيرة للجدل خارجها.

من موطنه الأرجنتين إلى النجاح في إيطاليا، ومجد كأس العالم وسقوطه في المخدرات، إليكم نظرة على حياته بالصور.

Getty Images البداية: ظهر مارادونا لأول مرة في نهائيات كأس العالم 1982 بإسبانيا، لكنه ترك بصمته بعد أربع سنوات.

Getty Images هدوء ما قبل العاصفة: مارادونا يصافح حارس مرمى إنجلترا بيتر شيلتون قبل ربع نهائي كأس العالم في المكسيك 1986

Getty Images هدف "يد الله" ضد إنجلترا، ثم تلاه "هدف القرن"

Getty Images كان مارادونا رمزاً لنادي نابولي الإيطالي حيث فاز بكأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عام 1989، بالإضافة إلى لقبين في الدوري. تمّ التخلي عن القميص رقم 10 تكريماً له

Getty Images مارادونا، في الصورة عام 2001، كان يعاني من الإدمان على المخدرات ومشكلات في الوزن

Getty Images المنتخب الأرجنتيني: مارادونا، الذي كان وقتها مدرباً للمنتخب الوطني، ينقل خبرته إلى المهاجم ليونيل ميسي في كأس العالم 2010، لكنّ الأرجنتينيين خسروا 4-0 أمام ألمانيا في ربع النهائي.