مارادونا: مسيرة الأسطورة الأرجنتينية بالصور

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إذا أردنا وصف حياة مارادونا بأنها كانت "حافلة بالتقلبات" فقط، فإن الوصف لن يكون دقيقا. فقد كان دييغو مارادونا عبقرياً في ملاعب كرة القدم وشخصية مثيرة للجدل خارجها.
من موطنه الأرجنتين إلى النجاح في إيطاليا، ومجد كأس العالم وسقوطه في المخدرات، إليكم نظرة على حياته بالصور.
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