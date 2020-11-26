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مارادونا: مسيرة الأسطورة الأرجنتينية بالصور

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دييغو مارادونا

Getty Images
دييغو مارادونا -كأس العالم عام 1986، خلال جلسة تدريبية، ومع زوجته السابقة كلوديا وابنتيهما دلما وجيانينا

إذا أردنا وصف حياة مارادونا بأنها كانت "حافلة بالتقلبات" فقط، فإن الوصف لن يكون دقيقا. فقد كان دييغو مارادونا عبقرياً في ملاعب كرة القدم وشخصية مثيرة للجدل خارجها.

من موطنه الأرجنتين إلى النجاح في إيطاليا، ومجد كأس العالم وسقوطه في المخدرات، إليكم نظرة على حياته بالصور.

دييغو مارادونا عام 1982

Getty Images
البداية: ظهر مارادونا لأول مرة في نهائيات كأس العالم 1982 بإسبانيا، لكنه ترك بصمته بعد أربع سنوات.

دييغو مارادونا وبيتر شيلتون يتصافحان في كأس العالم 1986

Getty Images
هدوء ما قبل العاصفة: مارادونا يصافح حارس مرمى إنجلترا بيتر شيلتون قبل ربع نهائي كأس العالم في المكسيك 1986

هدفي دييغو مارادونا ضد إنجلترا في مونديال 1986

Getty Images
هدف "يد الله" ضد إنجلترا، ثم تلاه "هدف القرن"

دييغو مارادونا

Getty Images
كان مارادونا رمزاً لنادي نابولي الإيطالي حيث فاز بكأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عام 1989، بالإضافة إلى لقبين في الدوري. تمّ التخلي عن القميص رقم 10 تكريماً له

دييغو مارادونا عام 2001

Getty Images
مارادونا، في الصورة عام 2001، كان يعاني من الإدمان على المخدرات ومشكلات في الوزن

ليونيل ميسي ودييغو مارادونا

Getty Images
المنتخب الأرجنتيني: مارادونا، الذي كان وقتها مدرباً للمنتخب الوطني، ينقل خبرته إلى المهاجم ليونيل في كأس العالم 2010، لكنّ الأرجنتينيين خسروا 4-0 أمام ألمانيا في ربع النهائي.

دييغو مارادونا في روسيا

Getty Images
مارادونا يقف مع لافتة عليها صورته في مباراة الأرجنتين ضد نيجيريا في كأس العالم 2018 في روسيا

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