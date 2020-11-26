شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: التشكيك فى مسحات كورونا للاعبى الاهلى و الزمالك " تهريج " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم أحمد شوبير نجم الكرة المصرية السابق المشككين في نتائج مسحات كورونا التي أجراها كاف الأربعاء للاعبي الأهلي والزمالك قبل إن نهائي إفريقيا المقرر له غد الجمعة.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية خلال تقديمه برنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس،: "مش عايزين تهريج وتشكيك في مسحات كاف، ما تم الإعلان عنهم هم المصابين بالفعل، حملات التشكيك مالهاش لازمة، البعض يدعى إصابة محمود علاء، والآخر يدعى أن الأهلي استعان بدوبلير مكان الشناوي للتكتم على إصابته بكورونا، كلام غريب وغير منطقي، أرجوكم اللى عايز يهزر يروح يهزر بعيد عنا".

وتابع: "نتمنى الشفاء لجميع مصابي الفريقين ونبارك لمن تعافوا من إصابتهم، يجب أن نكون أكثر عقلانية في هذا الملف، كاف لا يكذب ولا يتجمل، تم اجراء المسحات بمنتهى الاحترافية".

وتُعد مباراة القمة تاريخية كونها ستقام لأول مرة فى تاريخ البطولة الأفريقية بين فريقين من نفس البلد، حيث سبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.