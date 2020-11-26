شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رسائل جمهور الأهلى للاعبيها فى اخر مواجهة جماهيرية مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت آخر مواجهة جمعت بين الأهلى والزمالك فى السوبر بالإمارات والتى خسرها المارد الأحمر بركلات الترجيح العديد من رسائل الدعم للاعبين من جماهير القلعة الحمراء أبرزها: "لكل شيء نهاية وملكها واحد".

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وجبة كروية دسمة يستعد لها عشاق الساحرة على ستاد القاهرة الدولى الذى تقام عليه موقعة الأهلى والزمالك بعد غدا الجمعة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا فى لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية بين الطرفين خاصة أن اللقب غائب عن خزائن الفريقين منذ فترة طويلة.

وتُعد مباراة القمة تاريخية كونها ستقام لأول مرة فى تاريخ البطولة الأفريقية بين فريقين من نفس البلد، حيث سبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.

يأمل الاتحادان المصرى والافريقى لكرة القدم أن تكون هذه المباراة بمثابة رسالة من مصر والقارة السمراء إلى العالم أجمع، تعكس فيها القدرة على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وتطور المستوى الفني.