7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد اليوم الأربعاء الموافق 25 /11/2020 العديد من الاحداث الرياضية الهامة ، منها قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بإثامة نهائي دورى أبطال أفريقيا بدون حضور جماهيرى ، وكذلك إعلان إصابة ثلاثى الاهلى ديانج و وليد سليمان وصالح جمعة بكورونا ، وكذلك ثلاثى الزمالك أوباما ، و عبدالله جمعة ، و الونش

رسميا .. غياب عبد الله جمعة والونش واوباما عن القمة بسبب كورونا

كشفت المسحة التي خضع لها لاعبو الزمالك استعدادا لمباراة الأهلي عن التأكد من إيجابية العينة لـ 3 لاعبين ، وذلك قبل 48 ساعة من مباراة الأهلي والزمالك في نهائي افريقيا والمقرر لها بعد غد في نهائي دوري ابطال افريقيا، وجاءت نتيجة عينة لاعبي الزمالك للكشف عن فيروس كورونا بالتأكد من إصابة مكل من : يوسف أوباما وعبد الله جمعة والونش، مما يؤكد غيابهم عن مباراة القمة.

كاف يعلن إيجابية مسحة جمعة وسليمان وديانج فى الأهلى قبل النهائى الأفريقى

أثبتت المسحة الطبية التي أجراها فريق النادي الأهلي، سلبية العينة التي خضع لها اللاعبون والجهاز الفني والجهاز الطبي والإداري باستنثاء صالح جمعة ووليد سليمان وأليو ديانج لاعبو الفريق الأحمر.

6 كورونا .. اتحاد الكرة يعلن نتائج المسحة الطبية للاعبى الأهلى والزمالك

أعلن محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم نتائج المسحات الطبية التي أجريت اليوم لأعضاء فريقي الزمالك والأهلي طرفي المباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقي المقرر اقامتها في التاسعة من مساء بعد غد الجمعة بستاد القاهرة..

الكاف والجبلاية: نهائي بطولة دوري الأبطال بدون جمهور

تقرر بشكل نهائى ورسمى إقامة مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الزمالك والأهلى، بدون جماهير، بعد ما سبق وأعلن عن تواجد 2000 من جماهير الناديين.

الزمالك يوضح إمكانية ضم ناشئين لقائمة القمة بعد إصابة 3 لاعبين بكورونا

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك، إنه وفقا للوائح الخاص بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، لن يتمكن النادى الأبيض من ضم ناشئين غير مقيدين بالقائمة الأفريقية إلى قائمة الفريق فى مباراته مع الأهلى، بعد إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا من الفريق وهم يوسف أوباما وعبد الله جمعة ومحمود حمدى الونش.

حمدي فتحي بديلاً لديانج في تشكيلة الأهلي الأساسية أمام الزمالك..وكهربا بديلاً

يدفع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني بحمدي فتحي لاعب وسط الفريق في التشكيلة الأساسية بدلاً من المالي اليو ديانج بعد إصابة الأخير بكورونا في مواجهة الزمالك، المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا.

سلبية عينة مسحة مدحت عبد الهادى قبل القمة

أثبتت المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، والخاصة بمدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سلبيتها، وكان عبدالهادي قد خضع للمسحة التي أجراها الفريق اليوم تحت إشراف الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، وذلك في سيارته دون التعامل مع احد.