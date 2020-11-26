شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكون شيكابالا مفاجأة الزمالك أمام الأهلي في موقعة الجمعة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

دخل محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك في دائرة الضوء بقوة للمشاركة أساسيا أمام الأهلي في المباراة المقرر اقامتها الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا ، لتعويض غياب يوسف أوباما الذي تأكد اصابته بفيروس كورونا.

ودفع باتشيكو في تدريب اليوم بمحمود شيكابالا ضمن التشكيلة الأساسية في التقسيمة التي خاضها الفريق في المران، لتصبح فرص مشاركته في المباراة قوية.

في نفس السياق تأكد عدم جاهزية المغربي محمد اوناجم لاعب الزمالك في مباراة الأهلي بسبب معاناته من إصابة في العضلات، حيث لم يكتمل شفاء اوناجم بصورة كاملة، وهو ما يجعله غير جاهز للمشاركة كأساسيا في مباراة الجمعة.

ولم يشارك اوناجم في مران فريق الزمالك اليوم استعدادا للمباراة واكتفي الجهاز الفني بمشاركته في تدريبات تأهيلية، علي ان يكون في قائمة الفريق ولكن علي دكة البدلاء ولن يشارك رسميا في ظل عدم اكتمال شفاءه.

من ناحية أخرى أسفر الاجتماع الأمنى الخاص بمباراة الأهلى والزمالك، عن الاتفاق على طباعة 2000 دعوة بشكل رسمى لحضور المباراة التى ستجمع بين القطبين مساء الجمعة المقبل، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، على أن يكون منها نسبة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تصل إلى 250 دعوة إلى جانب دعوات للاتحاد المصرى لكرة القدم ودعوات لمجالس إدارات الأهلى والزمالك على أن يكون المشجعين من خلال وزارة الشباب والرياضة وبكشوفات وحافلات تابعة للوزارة مع التنبيه على الإجراءات الاحترازية والأمور التنظيمية المختلفة.