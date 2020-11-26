شكرا لقرائتكم خبر عن غياب أوناجم عن تدريبات الزمالك للإصابة واتجاه لمشاركته "بديل" أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد عدم جاهزية المغربي محمد اوناجم لاعب الزمالك في مباراة الأهلي المقرر لها بعد غد في نهائي دوري أبطال افريقيا ، بسبب معاناته من إصابة في العضلات، حيث لم يكتمل شفاء اوناجم بصورة كاملة، وهو ما يجعله غير جاهز للمشاركة كأساسيا في مباراة الجمعة.

ولم يشارك اوناجم في مران فريق الزمالك اليوم استعدادا للمباراة واكتفي الجهاز الفني بمشاركته في تدريبات تأهيلية، علي ان يكون في قائمة الفريق ولكن علي دكة البدلاء ولن يشارك رسميا في ظل عدم اكتمال شفاءه.

من ناحية أخرى أسفر الاجتماع الأمنى الخاص بمباراة الأهلى والزمالك، عن الاتفاق على طباعة 2000 دعوة بشكل رسمى لحضور المباراة التى ستجمع بين القطبين مساء الجمعة المقبل، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، على أن يكون منها نسبة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تصل إلى 250 دعوة إلى جانب دعوات للاتحاد المصرى لكرة القدم ودعوات لمجالس إدارات الأهلى والزمالك على أن يكون المشجعين من خلال وزارة الشباب والرياضة وبكشوفات وحافلات تابعة للوزارة مع التنبيه على الإجراءات الاحترازية والأمور التنظيمية المختلفة.

وحضر اللواء علاء مقلد، عضو مجلس إدارة الزمالك، وشريف حسين، القائم بأعمال مدير النادى، ممثلين عن النادى الأبيض الاجتماع الأمنى لمباراة الأهلى والزمالك الذى عقد عصر اليوم الأربعاء، بمشاركة ممُثلين عن القطبين والاتحاد الأفريقى لكرة القدم واتحاد الكرة، وشهد الاجتماع مناقشة مختلف الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة.

وانتظم الزمالك فى معسكر مغلق، مساء أول أمس الاثنين، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، حيث جاء برنامج مواجهة الأهلى فى قلعة ميت عقبة بدايته بخضوع لاعبى الزمالك، للمسحة الخاصة بفيروس كورونا، الأحد الماضى، استعداداً لمواجهة الأهلى قبل الدخول فى المعسكر المغلق الخاص بالمباراة، والمقرر امتداده حتى موعد الانتهاء من مباراة القمة الأفريقية، لتقليل نسبة الإصابة بفيروس كورونا، حيث يخضع المعسكر بالكامل لإشراف الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، فيما تم استبعاد محمود حمدى الونش، من الانضمام للمعسكر بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، حيث جاءت نتيجة المسحة الطبية التى خضع لها قبل المعسكر إيجابية.