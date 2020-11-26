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حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء الموافق 25 /11/2020 العديد من الاحداث الهامة ، جاء في مفدمتها  إصابة ثلاثى الاهلى ديانج و وليد سليمان وصالح جمعة بكورونا ، وكذلك ثلاثى الزمالك أوباما ، و عبدالله جمعة ، و الونش ، وغرق مداخل ستاد القاهرة بمياه الامطار قبل 48 ساعة من نهائي افريقيا .

 

الأمطار تغرق مدخل استاد القاهرة قبل 48 ساعة من نهائى القرن

ستاد القاهرة
ستاد القاهرة

 

رسميا .. غياب عبد الله جمعة والونش واوباما عن القمة بسبب

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عينة الكاف تثبت إيجابية ديانج وسليمان وصالح واوباما وعبد الله والونش

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رسميًا.. 2000 مشجع يحضرون القمة و250 دعوة للكاف ودعوات لمجالس القطبين

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وكيل محمد الشناوى يطمئن الجماهير: جميع المسحات سلبية واللاعب بخير

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زوجة محمود علاء تنفى إصابته بكورونا: مفيش حاجة والغرض تشتيت وشوشرة ووجع قلب

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أحمد ياسر ريان يعلن إصابة أحمد حمدى لاعب الجونة بكورونا

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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