حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء الموافق 25 /11/2020 العديد من الاحداث الرياضية الهامة ، جاء في مفدمتها إصابة ثلاثى الاهلى ديانج و وليد سليمان وصالح جمعة بكورونا ، وكذلك ثلاثى الزمالك أوباما ، و عبدالله جمعة ، و الونش ، وغرق مداخل ستاد القاهرة بمياه الامطار قبل 48 ساعة من نهائي افريقيا . الأمطار تغرق مدخل استاد القاهرة قبل 48 ساعة من نهائى القرن

ستاد القاهرة رسميا .. غياب عبد الله جمعة والونش واوباما عن القمة بسبب كورونا عينة الكاف تثبت إيجابية ديانج وسليمان وصالح واوباما وعبد الله والونش رسميًا.. 2000 مشجع يحضرون القمة و250 دعوة للكاف ودعوات لمجالس القطبين وكيل محمد الشناوى يطمئن الجماهير: جميع المسحات سلبية واللاعب بخير زوجة محمود علاء تنفى إصابته بكورونا: مفيش حاجة والغرض تشتيت وشوشرة ووجع قلب أحمد ياسر ريان يعلن إصابة أحمد حمدى لاعب الجونة بكورونا

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