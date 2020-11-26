الزمالك: الجماهير تقبلت نتائج مسحة كورونا.. وباتشيكو يعيد حساباته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

قال حماده أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الجماهير تقبلت نتائج المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) دون مشاكل بعد تغيير الشركة المسؤولة.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن اصابة ثلاثي الزمالك محمود حمدي "الونش" وعبدالله جمعة ويوسف إبراهيم "أوباما" بفيروس كورونا.

ويغيب الثلاثي وكذلك ثلاثي الأهلي وليد سليمان وأليو ديانج وصالح جمعة لنفس السبب عن نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك والأهلي يوم 27 نوفمبر الجاري.

وقال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر "أون تايم سبورتس2" "باتشيكو يراجع حساباته بعد اصابات كورونا، الثلاثي من القوام الأساسي، لا يوجد أي اعراض وحالتهم جيدة لكنهم اصبحوا خارج المباراة، الثلاثي كان من المفترض ان يشاركوا بشكل أساسي أمام الأهلي".

وتابع "علمنا أن شركة تابعة لمحمد كامل هي المسؤولة عن المسحات الطبية وبسبب قلق جماهير الزمالك لكونه راعي الأهلي، قمنا بطلب تغيير الشركة وتم الاستجابة لطلبنا، والتغيير حدث للأهلي أيضاً".

وأكمل "بالتالي هناك تقبل لنتيجة المسحات دون أي مشاكل، ماذا لو ظهرت نفس المسحات مع الشركة الأخرى، بالتأكيد لحدثت مشاكل".

واختتم "الزمالك الأكثر تضررا بعد إصابات كورونا، ديانج قوة كبيرة للأهلي لكن وليد سليمان بديل وصالح جمعة وبالتالي ديانج فقط هو من سيفتقده الأهلي مع احترامي لحمدي فتحي، لكن في الزمالك خسرنا ثلاثي أساسي وليس لدينا مدافع أيسر".