سيراميكا كليوباترا: ميدو جابر اختفى.. وحررنا محضراً في قسم الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد معتز البطاوي المشرف العام على الكرة في نادي سيراميكا كليوباترا إختفاء لاعب فريقه ميدو جابر في ظروف غامضة.

وفي تصريحات لبرنامج "الماتش" على قناة صدى البلد قال البطاوي :"ميدو جابر اختفى ولا نعرف مكانه، ما حدث أمر غريب جداً، نبحث عن اللاعب منذ الساعة الثامنة والنصف مساءً دون جدوى".

وانتقل ميدو جابر إلى صفوف سيراميكا كليوباترا الصاعد حديثاً إلى الدوري المصري الممتاز قادماً من مصر للمقاصة.

وأضاف البطاوي :"ميدو جابر حاول دخول غرفته في فندق إقامة الفريق، لكنه فوجئ بأن كارت دخول الغرفة لا يعمل، وطُلب منه النزول إلى الاستقبال في الدور الأرضي لتفعيل الكارت".

واسترسل البطاوي :"بعد نزول ميدو جابر إلى استقبال الفندق طلب شخصين التصوير معه، وبعد الصورة اصطحباه إلى خارج الفندق ليختفي اللاعب تماماً بعد أن أغلق هاتفه".

وعن هوية الخاطفين قال البطاوي :"لا أعرف ما الذي حدث وما السبب في اختطاف أو اختفاء اللاعب، قد يكون أشخاص أو أندية لا نعلم شيء حتى الآن".

وأنهى البطاوي :"صفقة ميدو جابر انتهت لصالحنا تماماً، ونادي مصر للمقاصة حصل على أمواله التي تم سحبها اليوم من حساب نادي سيراميكا كليوباتر، وينقصنا فقط قيد اللاعب، ولذلك لا يمكن أن يكون ذلك لكي ينتقل إلى نادي أخر".