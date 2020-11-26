تجمهر جماهيري في نابولي والأرجنتين بعد وفاة مارادونا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
شهدت الساعات الماضية تجمهر لبعض الجماهير في الأرجنتيني وفي نابولي بإيطاليا، بعد وفاة الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا.
وتوفي أسطورة كرة القدم الأرجنتينية نجم نادي نابولي الإيطالي السابق والمنتخب الأرجنتيني، اليوم الأربعاء، إثر سكتة قلبية عن عمر يناهز 60 عاماً.
وتجمع الاف المشجعين الأرجنتينيين حول نصب مسلة بوينس آيرس، لتكريم أسطورة بلادهم الأرجنتين الذي حقق كأس العالم عام 1986.
كما قامت العديد من الجماهير في نابولي بإيطاليا، بالتجمهر وإشعال العديد من الألعاب النارية عقب وفاة مارادونا.
وكان مارادونا لعب في صفوف نادي نابولي الإيطالي، منذ عام 1984 ورحل عن صفوف الفريق في عام 1991، بعد أن حقق بطولتي دوري إيطالي، بطولة كأس إيطاليا، وبطولة كأس السوبر الإيطالي، وبطولة الدوري الأوروبي مع الفريق الإيطالي.
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