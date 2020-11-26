دوري الأبطال.. ريال مدريد يقهر إنتر بثنائية.. ومونشنجلادباخ يؤمن الصدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق ريال مدريد الإسباني فوزاً هاماً على نظيره إنتر ميلان الإيطالي، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدوري أبطال أوروبا.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة السابعة في المركز الثاني، بينما تذيل إنتر ميلان جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطتين.

وافتتح إيدين هازارد أهداف اللقاء في الدقيقة السادسة عن طريق ركلة جزاء، وعزز رودريجو النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

وأكمل إنتر ميلان المباراة بعشرة لاعبين بعدما تعرض أرتورو فيدال لاعب الفريق للطرد في الدقيقة 33 من زمن اللقاء.

وعزز بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني صدارته للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه الثمين والمستحق 4 / صفر على ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني اليوم الأربعاء في الجولة الرابعة بالمجموعة ضمن مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وارتفع رصيد مونشنجلادباخ إلى ثماني نقاط في الصدارة لينعش آماله في التأهل للأدوار الإقصائية في البطولة، فيما تجمد رصيد شاختار عند أربع نقاط في المركز الثالث.

وافتتح لارس شتيندل التسجيل لمصلحة مونشنجلادباخ في الدقيقة 17 من ركلة جزاء، فيما أضاف نيكو إيلفيدي الهدف الثاني في الدقيقة 34.

أضاف بريل إيمبولو الهدف الثالث للفريق الألماني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتس بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يحرز أوسكار فيندت الهدف الرابع في الدقيقة 77.