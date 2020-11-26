الخليج 365 يكشف راعي المقاصة الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق: كشف مصدر داخل مصر المقاصة أن راعي الفريق الجديد هو شركه الشبل للمقاولات أحمد عبدالخالق. واشار المصدر في تصريحات خاصة الخليج 365 الى أنه سيتم الاعلان الرسمي خلال مؤتمر صحفي يوم السبت المقبل. واضاف أيضاً أنه سيتم الاعلان عن تولي ايهاب جلال منصب المدير الفني للفريق استعدادا للموسم الجديد. أتم أن الادارة ستستمر كما هي في عملها برئاسة اللواء محمد عبدالسلام والمدير التنفيذي بكري سليم بالاضافة الى وليد هويدي في منصب مدير الكرة والمشرف العام.

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