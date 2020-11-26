اليوم.. سيراميكا كليوباترا يواجه الداخلية وديا

تقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا ودية اليوم أمام الداخلية بدلا من عرب أفريكانو، على أن يلتقي الفريق عصر السبت المقبل مع أسوان، على الملعب الفرعي لاستاد30 يونيو بالدفاع الجوي.
ويسعى هيثم شعبان المدير الفني للفريق إلى خوض أكبر عدد ممكن من المباريات الودية في تلك الفترة، للوصول إلى أعلى
وأسفرت قرعة الدوري الممتاز عن خوض سيراميكا كليوباترا أولى مبارياته أمام الإنتاج الحربي، ثم البنك الأهلي، ثم المقاولون العرب، ثم بيراميدز، ثم سموحة، ثم الأهلي، ثم إنبي.
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