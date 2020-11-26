معتز البطاوي يكشف تفاصيل اختفاء ميدو جابر من معسكر سيراميكا كليوباترا

أكد معتز البطاوي، المشرف العام على فريق سيراميكا كليوباترا أن ميدو جابر لاعب الفريق تعرض للاختفاء من معسكر الفريق.

وقال البطاوي خلال مداخلة ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني

حتحوت عبر قناة صدى البلد : "ميدو جابر غير متواجد في فندق المباراة، وتفاجئنا بذلك بعدما دخلنا غرفة الملابس".

وأكمل: "ميدو جابر غادر لكي يفعّل الكارت الخاص بغرفته، وكان هناك شخصين في الاستقبال طلبوا التصوير معه ثم اختفى بعد ذلك منذ الساعة الثامنة مساءا ولم يظهر حتى الآن".

وأتم: "طلبنا تفريغ كاميرات فندق الإقامة وقمنا بتحرير محضر، اختفائه يثير دهشتنا".