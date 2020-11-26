ليلة حزينة على بلاد التانجو.. الحزن يخيم شوارع الأرجنتين بعد وفاة مارادونا

يسود الحزن في كافة أرجاء و شوارع الأرجنتين على رحيل دييجو أرماندو مارادونا ، أسطورة الكرة الأرجنتينية، وأحد اساطير الساحرة المستديرة، بعد وفاته أمس الأربعاء، آثر أزمة قلبية.

ساد الحزن في شوارع الأرجنتين وخرج الملايين من أجل توديع مارادونا إيقونة البلاد، ومن جلب الفرحة لقلوب جميع الأرجنتنيين. وأصدر رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز ، قرارًا بالحداد في البلاد لمدة 3 أيام على وفاة دييجو أرماندو مارادونا، الذي توفي اليوم عن عمر يناهز الـ٦٠ عامًا.

وكان مارادونا قد تعرض للعديد من الازمات الصحية خلال العام الجاري، آخرها اجراءه لعملية جراحية في المخ وخروجه من المستشفى منذ اسبوعان، وتلقيه العلاج، حيث أشار محاميه إلى أن مارادونا يعاني من أعراض انسحابية من التوقف عن الكحوليات.

واضافت التقارير بأنه تم انعاش قلبي لمارادونا من قبل الاطباء قبل ان

يتوفي، اسطورة برشلونة و نابولي السابق.

أكد دي لورينتيس رئيس نادي نابولي الإيطالي، أن النادي يدرس جديًا بتغيير أسم ملعب الفريق لـ مارادونا أسطورة الكرة الأرجنتينية وفريق أبناء الجنوب، بعد وفاته اليوم الأربعاء آثر أزمة قلبية.

أضاف دي لورينتيس رئيس نابولي في تصريحاته لـ راديو "مونت كارلو" الفرنسي:" نحن نفكر بتغيير أسم ملعب النادي من سان باولو لـ دييجو أرماندو مارادونا". ودع نادي نابولي الإيطالي، نجمه السابق، دييجو أرماندو مارادونا اسطورة الكرة الأرجنتينية الذي توفي اليوم عن عمر يناهز الـ٦٠ عامًا آثر أزمة قلبية. كتب نابولي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي، "تويتر": "دائما في قلوبنا وداعًا، دييجو". وكان قد انتقل مارادونا إلى نابولي

قادماً من برشلونة الإسباني في 1984 حتى 1991.

قاد مارادونا نابولي لفترة ذهبية في تاريخه، حصد الفريق بفضل مارادونا بطولتي دوري إيطالي وبطولة كأس إيطاليا وبطولة كأس اليويفان وبطولة للسوبر الإيطالي، لتغني الأيام وترج الملاعب بأسمه، ويتم تعليق رقمه "١٠".

الاتحاد الأرجنتيني يودع أسطورته أعلن الاتحاد الارجنتيني لكرة القدم وفاة اسطورة كرة القدم الارجنتينية، مساء اليوم الأربعاء دييجو أرماندو مارادونا ، آثر أزمة قلبية وكتب اتحاد الكرة الأرجنتيني في بيان رسمي عبر موقعه :"يعرب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ، من خلال رئيسه كلاوديو تابيا ، عن حزنه العميق لوفاة أسطورتنا ، دييجو أرماندو مارادونا، ستكون دائما في قلوبنا".

وودع الاتحاد الامريكي الجنوبي لكرة القدم، دييجو ارماندو مارادونا ، اسطورة الكرة الارجنتينية الذي توفي اليوم عن عمر يناهز الـ٦٠ عامًا. أصدر الاتحاد أمريكا الجنوبية في بيانه:" ‏" لقد رحل عنا أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ ، لكن ذكرى موهبته الرائعة وأهدافه وإنجازاته ستعيش إلى الأبد في ذاكرتنا ، نأسف بشدة لوفاة دييغو أرماندو مارادونا ".