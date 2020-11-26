ليلة حزينة على بلاد التانجو.. الحزن يخيم شوارع الأرجنتين بعد وفاة مارادونا

يسود الحزن في كافة أرجاء و شوارع الأرجنتين على رحيل دييجو أرماندو مارادونا ، أسطورة الكرة الأرجنتينية، وأحد اساطير الساحرة المستديرة، بعد وفاته أمس الأربعاء، آثر أزمة قلبية.
ساد الحزن في شوارع الأرجنتين وخرج الملايين من أجل توديع مارادونا إيقونة البلاد، ومن جلب الفرحة لقلوب جميع الأرجنتنيين. وأصدر رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز ، قرارًا بالحداد في البلاد لمدة 3 أيام على وفاة دييجو أرماندو مارادونا، الذي توفي اليوم عن عمر يناهز الـ٦٠ عامًا.
وكان مارادونا قد تعرض للعديد من الازمات الصحية خلال العام الجاري، آخرها اجراءه لعملية جراحية في المخ وخروجه من المستشفى منذ اسبوعان، وتلقيه العلاج، حيث أشار محاميه إلى أن مارادونا يعاني من أعراض انسحابية من التوقف عن الكحوليات.
واضافت التقارير بأنه تم انعاش قلبي لمارادونا من قبل الاطباء قبل انيتوفي، اسطورة برشلونة و نابولي السابق.
أكد دي لورينتيس رئيس نادي نابولي الإيطالي، أن النادي يدرس جديًا بتغيير أسم ملعب الفريق لـ مارادونا أسطورة الكرة الأرجنتينية وفريق أبناء الجنوب، بعد وفاته اليوم الأربعاء آثر أزمة قلبية.
أضاف دي لورينتيس رئيس نابولي في تصريحاته لـ راديو "مونت كارلو" الفرنسي:" نحن نفكر بتغيير أسم ملعب النادي من سان باولو لـ دييجو أرماندو مارادونا". ودع نادي نابولي الإيطالي، نجمه السابق، دييجو أرماندو مارادونا اسطورة الكرة الأرجنتينية الذي توفي اليوم عن عمر يناهز الـ٦٠ عامًا آثر أزمة قلبية. كتب نابولي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي، "تويتر": "دائما في قلوبنا وداعًا، دييجو". وكان قد انتقل مارادونا إلى نابولي
قاد مارادونا نابولي لفترة ذهبية في تاريخه، حصد الفريق بفضل مارادونا بطولتي دوري إيطالي وبطولة كأس إيطاليا وبطولة كأس اليويفان وبطولة للسوبر الإيطالي، لتغني الأيام وترج الملاعب بأسمه، ويتم تعليق رقمه "١٠".
الاتحاد الأرجنتيني يودع أسطورته أعلن الاتحاد الارجنتيني لكرة القدم وفاة اسطورة كرة القدم الارجنتينية، مساء اليوم الأربعاء دييجو أرماندو مارادونا ، آثر أزمة قلبية وكتب اتحاد الكرة الأرجنتيني في بيان رسمي عبر موقعه :"يعرب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ، من خلال رئيسه كلاوديو تابيا ، عن حزنه العميق لوفاة أسطورتنا ، دييجو أرماندو مارادونا، ستكون دائما في قلوبنا".
وودع الاتحاد الامريكي الجنوبي لكرة القدم، دييجو ارماندو مارادونا ، اسطورة الكرة الارجنتينية الذي توفي اليوم عن عمر يناهز الـ٦٠ عامًا. أصدر الاتحاد أمريكا الجنوبية في بيانه:" " لقد رحل عنا أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ ، لكن ذكرى موهبته الرائعة وأهدافه وإنجازاته ستعيش إلى الأبد في ذاكرتنا ، نأسف بشدة لوفاة دييغو أرماندو مارادونا ".
كانت هذه تفاصيل خبر ليلة حزينة على بلاد التانجو.. الحزن يخيم شوارع الأرجنتين بعد وفاة مارادونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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