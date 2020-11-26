وزارة الرياضة: لا تذاكر أو دعوات لحضور نهائي دوري أبطال إفريقيا

نفت وزارة الشباب والرياضة قطعيا جميع ما تداولته بعض وسائل الإعلام المختلفة أو وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود تذاكر أو دعوات بالوزارة يتم توزيعها على الجماهير لحضور مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك والتى ستقام يوم الجمعة القادم، على ستاد القاهرة الدولي.

وأكدت أن المباراة ستقام دون جماهير حسب قرارات الاتحاد الإفريقى

لكرة القدم، وفى ضوء الالتزام بالإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية لمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

وتابع البيان أن تنظيم هذا الحدث الهام يخص بالأساس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم بالتنسيق مع الاتحاد المصرى، مشددا على أنها الوزارة على تواصل مع جميع الجهات المعنية بتنظيم

الحدث الإفريقى التاريخى لضمان خروجه بالشكل اللائق والمشرف، وبما يتناسب مع سمعة وريادة المنظومة الرياضية المصرية على مستوى القارة الإفريقية.

وأهابت وزارة الشباب والرياضة بالجميع تحرى الدقه وعدم نشر أخبار مغلوطة، فى ضوء حرص الوزارة وجميع أطراف المنظومة الرياضية المصرية على تهيئة الأجواء المناسبة لهذا الحدث الرياضى الهام، وهو ما تجلى فى المبادرة التى أطلقتها الوزارة بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام تحت شعار "مصر أولا .. لا للتعصب".