بورتو يهزم مارسيليا في دوري أبطال أوروبا

فاز نادي بورتو البرتغالي على نظيره اولمبيك مارسيليا الفرنسي بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري ابطال اوروبا.

سجل زيدز سنوسي سيرجيو اوليفيرا هدفي بورتو في الدقيقتين 39، 72 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة حالتي طرد أحدهما كانت من نصيب ماركو غروجيتش لاعب بورتو

البرتغالي في الدقيقة 68، ثم تلقى ليوناردو باليردي لاعب مارسيليا البطاقة الحمراء في الدقيقة 71.

بهذه النتيجة يحتل بورتو وصافة مجموعته بدوري ابطال اوروبا برصيد 9 نقاط، فيما يتذيل مارسيليا المجموعة بدون نقاط.