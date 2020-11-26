أياكس يضرب ميتييلاند الدنماركي بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

حقق اياكس الهولندي فوزا مستحقا على نظيره ميتييلاند الدنماركي بثلاثة اهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء الاربعاء صمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري ابطال

اوروبا.

سجل اهداف اياكس كل من ريان جرافينبيرش ونصير مزراوي ودافيد ناريس في الدقائق 47، 49، 67، فيما سجل هدف ميتييلاند أوير

مابيل في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.

وحصل إريك سفياتشينكو لاعب ميتييلاند على البطاقة الحمراء في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل اياكس المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط، فيما يتذيل ميتييلاند الترتيب بدون نقاط.