ريال مدريد يسقط إنتر ميلان بثنائية في دوري أبطال أوروبا

أسقط نادي ريال مدريد نظيره إنتر ميلان بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

سجل ايدين هازارد الهدف الاول لريال مدريد في الدقيقة السابعة من

ركلة جزاء، ثم سجل اشرف حكيمي مدافع انتر ميلان هدفا في مرماه عن طريق الخطأ في الدقيقة 59.

وشهدت المباراة طرد اورتورو فيدال لاعب وسط انتر ميلان في

الدقيقة 37 ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين فقط.

بهذه النتيجة يحتل ريال مدريد المركز الثاني بترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، في حين يتذيل انتر ميلان الترتيب برصيد نقطتين فقط، وبات فرص تأهله صعبة.

ويصطدم ريال مدريد بنظيره بوروسيا مونشنجلادباخ متصدر المجموعة بثمان نقاط، يوم الاربعاء الموافق 9 ديسمبر.