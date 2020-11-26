حقق فريق بايرن ميونخ الألماني فوزاً هاماً علي ضيفه ريدبول سالزبورج النمساوي بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتأهل الي الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال اوروبا.
انهي الفريق البافاري الشوط الأول للقاء متقدماً بهدف مقابل لاشئ سجله روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 43، بعد سيطرة تامةعلي مجريات اللعب طوال فترات الشوط.
ومع بداية الشوط الثاني نجح الفرنسي كينجسلي كومان في مضاعفة النتيجة وتسجيل ثاني الاهداف في الدقيقة 52 من عمر المباراة.
وشهدت الدقيقة 66 تلقي الاسباني مارك روكا لاعب بايرن
ورغم النقص العددي عزز ليروي ساني تقدم البايرن بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 68، قبل أن يقلص سالزبورج الفارق في الدقيقة 73 عن طريق بريشا.
بهذه النتيجة يرفع بايرن ميونخ رصيده الي 12 نقطة في صدارة المجموعة بينما توقف رصيد سالزوبرج عند نقطة واحدة في المركز الأخير.
كانت هذه تفاصيل خبر دوري الأبطال.. بايرن ميونخ يسقط سالزبورج بثلاثية ويتأهل لدور الـ 16 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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