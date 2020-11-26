دوري الأبطال.. بايرن ميونخ يسقط سالزبورج بثلاثية ويتأهل لدور الـ 16

حقق فريق بايرن ميونخ الألماني فوزاً هاماً علي ضيفه ريدبول سالزبورج النمساوي بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتأهل الي الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال اوروبا.

انهي الفريق البافاري الشوط الأول للقاء متقدماً بهدف مقابل لاشئ سجله روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 43، بعد سيطرة تامة

علي مجريات اللعب طوال فترات الشوط.

ومع بداية الشوط الثاني نجح الفرنسي كينجسلي كومان في مضاعفة النتيجة وتسجيل ثاني الاهداف في الدقيقة 52 من عمر المباراة.

وشهدت الدقيقة 66 تلقي الاسباني مارك روكا لاعب بايرن

ميونخ علي البطاقة الحمراء في أولي مبارياته مع الفريق البافاري.

ورغم النقص العددي عزز ليروي ساني تقدم البايرن بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 68، قبل أن يقلص سالزبورج الفارق في الدقيقة 73 عن طريق بريشا.

بهذه النتيجة يرفع بايرن ميونخ رصيده الي 12 نقطة في صدارة المجموعة بينما توقف رصيد سالزوبرج عند نقطة واحدة في المركز الأخير.