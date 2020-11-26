دييجو مارادونا .. تجربة إماراتيه فاشلة وزيارات عربية متكررة

نعي ناديي الوصل والفجيرة الإماراتيين مدربهما الأرجنتيني السابق دييجو ارماندو مارادونا أسطورة كرة القدم العالمية بعد وفاته مساء اليوم بسبب أزمة قلبية.

وخاض مارادونا تجربتين في المنطقة العربية كمدرب مع الوصل والفجيرة الا أنه لم يحقق أية نجاحات تذكر، كما هو الحال في باقي مسيرته كمدرب.

الفاشل مارادونا

تجربة مارادونا الأولي في الدوري الإماراتي كانت من خلال بوابة نادي الوصل، حيث تولي مهمة المدير الفني للفريق في صيف 2011 بعد عام كامل من رحيله عن تدري المنتخب الأرجنتيني بعد خروجه من ربع نهائي كأس العالم 2020 أمام المانيا.

ولعب مارادونا مع الوصل 23 مباراة حقق الفوز في 11 منها فقط بينما تلقي الخسارة في تسعة لقاءات وتعادل في ثلاثة مباريات أخري.

وأخفق مارادونا في حصد أية بطولات مع الفريق الوصلاوي بعد أن احتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، كما ودع مسابقة الكأس في مرحلة مبكرة قبل أن يخسر نهائي بطولة الأندية الخليجية علي ملعبه.

وقررت إدارة نادي الوصل اقالته في 2012 علي الرغم من تمسك النجم الأرجنتيني باستكمال مهمته مع الفريق، علي الرغم من السخط الجماهيري الكبير تجاهه طوال فترة قيادته للفريق.

وصفت جماهير الوصل مارادونا بـ "الفاشل" كما طاردته العديد من الانتقادات بسبب ردود افعاله الغريبة خلال المبارات، بجانب انتشار العديد من الصور له أثناء تدخينه لـ "الشيشة".

ونشرت جماهير الوصل رئاسل عبر الموقع الليكتروني للنادي رسائل للهجوم علي الأرجنتيني تصفه بانه سيتسبب في تخريب النادي وسيدمر الفريق.

تجربة ثانية محبطة

بعد رحيله عن الوصل في 2012 ابتعد مارادونا عن التدريب لخمسة أعوام كاملة، قبل أن يتخذ نادي الفجيرة الإماراتي اثناء تواجده بدوري الدرجة الثانية الإماراتي بتعيين الأسطورة الأرجنتينية في منصب المدير الفني للفريق عام 2017.

ولم يختلف الأمر كثيراً عن التجربة الأول حيث فشل مارادونا مرة أخري في تحقيق أحلام جماهير الفجيرة بالتأهل الي دوري الدرجة الأولي علي الرغم من النتائج الجيد نسبياً.

ولعب مارادونا مع الفجيرة قبل اقالته في 2018 11 مباراة حقق الفوز في سبعة منها وتلقي الخسارة في مباراة وحيدة بينما تعادل في ثلاثة مباريات كلفته خسارة بطاقة التأهل للدرجة الأولي.

ووصف ماتياس مورلا، محامي مارادونا وقتها قرار اقالة النجم الأرجنتيني من تدريب الفجيرة بانه جاء بعد اتفاق متبادل بين الطرفين.

زيارات عربية

وبعيداً عن تجاربه التدريبية في دولة الإمارات، حرص مارادونا علي القيام بعدة زيارات لعدد من البلدان العربية خاصة في السنوات الأخيرة.

أهلي جدة السعودي

الظهور الأول لمراادونا عربياً كان من بوابة نادي اهلي جدة السعودي عام 1887 عندما وجه الدعوة للنجم الأرجنتيني المتوج بلقب كأس العالم 1986، للمشاركة في احدي المابريات الودية.

ونظم الاهلي مباراة ودية في مواجهة فريق بروندي الدنماركي بمناسبة مرةر 50 عاماً علي تأسيس النادي السعودي العريق.

وشارك مارادونا ضمن تشكيلة الاهلي الذي حقق الفوز بخماسية سجل منها مارادونا هدفين.

علي بن ناصر

تعد زيارة النجم الأرجنتيني لتونس في عام 201 هي الأبرز علي الإطلاق، بعد أن زار مارادونا الحكم التونسي السابق علي بن ناصر الذي أدار المباراة الشهيرة بين الارجنتين وانجلترا في نهائيات كأس العالم 1986، والتي شهدت تسحيل مارادونا لهدفيت تاريخيين أحدهما بعد ان راوغ لاعبي المنتخب الانجليزي والحارس قبل ان يضع كرته بالشباك.

أما الهدف الثاني فهو الأكثر اثارة للجدل في تاريخ المونديال بعد أن لعب مارادونا الكرة بيده في شباك انجلترا ليحتسبها بن ناصر هدفاً.

ونشر مارادونا وقتها صوة تجمعه بعلي بن ناصر وعلق عليها قائلاً: " زوت صديقي في تونس واهديته قميص الأرجنتين، وأعطانى هو صورة لتلك المباراة التاريخية كانت توجد فى منزله".

زيارة المغرب

وحرص مارادونا في 2015 ايضاً علي زيارة مدينة مراكش علي هاش مشاركته في مباراة نجوم العالم والتي اقيمت في مدينة العيون.

وقال مارادونا في تصريحات صحفية خلال تواجده بمدينة مراكش : " هذه هي زيارتي الأولى لمراكش ولن تكون الأخيرة. تعجبني سمات المواطنين المغاربة كثيرا وهذا لا يمكن أن يُشتَرى بأموال الدنيا".

حلم زيارة فلسطين

وكان النجم الأرجنتيني قد كشف في وقت سابق خلال عمله مع نادي الوصل الاماراتي عن رغبته الكبيرة في زيارة فلسطين بعد ان تلقي دعوة للذهاب الي هناك.

وعلق مارادونا علي الدعوة قائلاً: " افتخر بالدعوة التي وجهت لي لزيارة فلسطين، انا اول من يدعمهم في قضيتهم العادلة، انهم شعب عظيم وعلينا جميعاص الوقف بجانبهم، سأستمر في دعمهم وليغضب من يغضب".

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