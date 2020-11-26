ملخص مباراة ريال مدريد والانتر في دوري أبطال أوروبا “حماقة فيدال تورط كونتي وتمنح الريال الوصافة”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة ريال مدريد والانتر” في قمة مباريات اليوم الاربعاء 25-11-2020 بالجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، والمنتهية بفوز سهل للريال بنتيجة 2/0 على ملعب جوزيبي مياتزاه في ميلانو.

نقلت مباراة “ريال مدريد والانتر” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق “حفيظ دراجي”، كما نقلت على قناة بي تي سبورت ESPN.

وسجل إدين هازارد الهدف الأول من ركلة جزاء بعد سبع دقائق من بداية الشوط الأول، تحصل عليها المدافع ناتشو فيرنانديز بعد تعرضه للعرقلة من باريلا.

وتسببت حماقة لاعب الوسط التشيلي فيدال في افساد خطة المدرب أنطونيو كونتي، عندما احتج على الحكم تايلور بطريقة مبالغ فيها، ليتم طرده بالبطاقة الصفراء الثانية في غضون 10 ثواني فقط.

وقبل انتصاف الوقت الأصلي للقاء، سجل رودريجو الهدف الثاني بتصويبة مباشرة لعرضية لوكاس فاسكيز من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 58، بعد مشاركته كبديل بدقيقة واحدة.

وأقيمت مباراة ريال مدريد والانتر على ملعب جوزيبي مياتزا، بإدارة من الحكم الإنجليزي “أنتوني تايلور”، وانطلقت في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

ولم يتذوق صاحب الارض “الانتر” طعم الفوز بعد 4 مباريات بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم،حيث تعادل في الجولة الأولى والثانية امام بوروسيا مونشنجلادباخ وشاختار دونيتسك وخسر في الثالثة والرابعة امام ريال مدريد.

ويتذيل الانتر ترتيب المجموعة بنقطتين في رصيده، وسجل لاعبوه 4 اهداف واهتزت شباكه سبع مرات، وتعد مواجهة ريال مدريد اليوم بمثابة النهائي لفريق أنطونيو كونتي، حيث كان يتوجب عليهم تحقيق الفوز من أجل المحافظة على آمالهم في بلوغ الدور ثمن النهائي، لكن بعد هذه الخسارة تقلصت آمالهم كثيرًا.

على الجانب الآخر، تقدم ريال مدريد بفضل هذه النقاط إلى المركز الثاني برصيد 7 نقاط ليعوض بدايته المخيبة للآمال حين خسر وتعادل أمام شاختار دونيتسك ومونشنجلادباخ.

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ريال مدريد 2-0 الانتر

????️ملعب جوزيبي مياتزا (ميلانو – إيطاليا)

????دوري أبطال أوروبا (الجولة الرابعة – المجموعة الثانية)

انتهت

???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر لقمة مباريات اليوم بين ريال مدريد وانتر ميلان على ملعب الأخير جوسيبي مياتزا

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” لتحديث هذه الصفحة أول بأول كي يصلك كل ما هو جديد عن المباراة أثناء سير اللعب ???? أصحبكم على مدار الـ 90 دقيقة القادمة “محمود ماهر” من مركز البث المباشر في موقع الخليج 365

???????? متابعة ممتعة معنا إن شاء الله

???? لكن..لا أخفيكم سرًا، سأتابع هذه المباراة معكم بمشاعر حزينة جدًا..فقد كنت من الجيل الذي أحب كرة القدم قبل 30 سنة بسبب دييجو..

???? الليلة غير أي ليلة أخرى من ليالي دوري الأبطال بالنسبة لكل من هم عاشوا فترة دييجو الذهبية مع نابولي.

???? حتى الذين لم يحضروا فترة مارادونا، بالتأكيد كل عشاق كرة القدم بمختلف أعمارهم يشعرون بالحزن..

???? مارادونا كان له تأثير غير عادي في اللعبة برقم 10 الشهير.. لدرجة أنه كلما ظهر لاعب ما قصير القامة يجيد بكلتا القدمين ويرتدي الرقم 10، يطلق عليه فورًا اسم مارادونا..

???? اسم مارادونا أطلق على جورج هاجي في رومانيا، وإيمري بولزوجيو في تركيا ، وجي جي أوكوتشا في أفريقيا ، والعديد من اللاعبين في مصر وأميركا اللاتينية وأميركا الشمالية.

???? لاحق لقب مارادونا الجديد في الأرجنتين لاعبين أمثال ديلساندرو وأورتيجا وأجويرو وميسي..

???????? ???????? مارادونا كان له تأثير غير عادي على الدوريين الاسباني والايطالي، لعب لبرشلونة في مستهل مسيرته الاحترافية، ثم تعملق مع نابولي في أحلى فترات حياته، وقبل الاعتزال مثل فريق إشبيلية لفترة قصيرة قبل أن ينهي حياته مع بوكا جونيورز.

???? إدارة ريال مدريد تحركت سريعًا في هذا الصدد، وأكدت على تقديرها وحزنها العميق بوفاة مارادونا، وقررت أن يرتدي اللاعبون شارات سوداء في مباراة اليوم أمام الإنتر..رغم أنه لعب للعدو “برشلونة”.

???? لكن مارادونا كانت له عدة زيارات إلى ملعب سانتياجو برنابيو، وكثيرًا ما تحدث بصورة جيدة عن ريال مدريد..

اعتذر منكم إن كنت قد اسهبت في الحديث عن وفاة مارادونا

الآن إلى تشكيلة الفريقين..

تشكيلة انتر ميلان اليوم: هاندانوفيتش – باستوني – دي فريج – سكرينيار – أشرف حكيمي – باريلا – جاجليارديني – أرتورو فيدال – آشلي يونج – لاوتارو مارتينيز – روميلو لوكاكو.

هاندانوفيتش – باستوني – دي فريج – سكرينيار – أشرف حكيمي – باريلا – جاجليارديني – أرتورو فيدال – آشلي يونج – لاوتارو مارتينيز – روميلو لوكاكو. تشكيلة ريال مدريد اليوم: تيبو كورتوا – رافاييل فاران – ناتشو فيرنانديز – داني كاربخال – فيرلان ميندي – توني كروس – مودريتش – مارتن أوديجارد – لوكاس فاسكيز – إدين هازارد – ماريانو دياز.

تيبو كورتوا – رافاييل فاران – ناتشو فيرنانديز – داني كاربخال – فيرلان ميندي – توني كروس – مودريتش – مارتن أوديجارد – لوكاس فاسكيز – إدين هازارد – ماريانو دياز. الشوط الأول

دقيقة حداد على روح مارادونا

يدير هذه المباراة الحكم الإنجليزي “تايلور”.

1″ صافرة بداية الشوط الأول..

4″ أووووووووووووووه…ناتشو يحصل على ركلة جزاء لصالح ريال مدريد بعد تعرضه للعرقلة من باريلا داخل صندوق العمليات.. الحكم يحتسب اللعبة دون اللجوء لتقنية الفار..

6″ ⚽️ جووووووووووووول ….إدين هازارد يضع ريال مدريد في المقدمة بترجمة ركلة الجزاء لهدف أول .. المباراة تشتعل.

….إدين هازارد يضع ريال مدريد في المقدمة بترجمة ركلة الجزاء لهدف أول .. المباراة تشتعل. 6″ اضغط هنا لمشاهدة هدف هازارد أمام الانتر وكيف احتسبت ركلة الجزاء

7″ ???? هذه أول مرة لاعب غير كريستيانو رونالدو وسيرخيو راموس يسجل لريال مدريد هدفًا من ركلة جزاء منذ تسجيل كاكا عام 2009..هازارد يكسر احتكار رونالدو وراموس للأهداف من ركلات الجزاء في دوري أبطال أوروبا!

7″ ???? رقم آخر مثير عن هازارد..هذا أول هدف له في دوري أبطال أوروبا منذ عام 2017!

10″ أفضلية كبيرة من جانب ريال مدريد في بداية اللقاء..سواء على مستوى تبادل الكرات أو تحضير الهجمات والانتشار في وسط ملعب الإنتر..

12″ ???? بووووووووووووووم…القائم الأيمن لمرمى الإنتر يتصدى لتصويبة صاروخية بوجه القدم من لوكاس فاسكيز أطلقها من خارج منطقة الجزاء بقليل، بعد سلسلة من التمريرات الجميلة من قدم لقدم..

13″ سكرينيار يُبعد تمريرة عرضية في ارتفاع قاتل أرسلها لوكاس فاسكيز نحو ماريانو دياز داخل منطقة الجزاء.

19″ تصويبة بعيدة جدًا من آرتورو فيدال في المدرجات ..

19″ ???? بطاقة صفراء للاعب وسط الإنتر جاجليارديني

23″ فيدال يحصل على خطأ من مكان مؤثر خارج منطقة جزاء ريال مدريد

28″ ???? بوووووووووووووم…ريال مدريد يواصل تهديد مرمى الإنتر ، بتصويبة صاروخية من إدين هازارد داخل منطقة الجزاء يُبعدها الحارس سمير هاندانوفيتش بقبضتيه .

32″ أوووووووووه..مطالبات بركلة جزاء من لاعبي الإنتر!

33″ ???? آرتورو فيدال يتلقى بطاقة صفراء للاحتجاج بعنف على الحكم أنتوني تايلور..

33″ ???? آرتورو فيدال يحصل بطاقة صفراء ثانية بعد 5 ثواني فقط من البطاقة الأولى..

33″ ???? طرد للاعب الدولي التشيلي الذي احتج بقوة على الحكم لشعوره بالظلم بعد تعرضه للعرقلة من رافاييل فاران داخل منطقة جزاء الريال.

34″ ???? غرفة تقنية الفار أخبرت الحكم تايلور بأنه لا وجود لركلة جزاء لصالح فيدال، وفاران لعب على الكرة بإزاحتها من أمام لاعب الإنتر في الوقت المناسب قبل أن يسددها..ما جعل فيدال يسدد الهواء.

34″ كونتي في موقف يُحسد عليه الآن..

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38″ استحواذ وضغط وسيطرة وتحكم غير عادي من جانب ريال مدريد على اللقاء..

40″ نلعب في آخر خمس دقائق ويبدو أن الريال على مقربة من تسجيل هدف ثان..

45″ الريال كأنه يلعب في مدريد أو أفضل .. هذا أفضل شوط للفريق منذ بداية الموسم..

45″ الحكم يضيف دقيقتان كوقت بدل من ضائع

46″ تصويبة من لوكا مودريتش .. أرضية سهلة جوار القائم الأيمن بعيدة..

47″ صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم مستحق للريال 1-0.

الشوط الثاني

45″ ???? تغييران في صفوف الانتر بمشاركة دانيلو دامبروزيو وإيفان بيريسيتش بدلاً من باستوني ولاوتارو مارتينيز.

45″ ???? صافرة بداية الشوط الثاني

47″ توني كروس ينفذ ركلة ركنية بتسديدها في المرمى لكنها انحرفت وخرجت..

51″ مطالبات جديدة من لاعبي الإنتر باحتساب ركلة جزاء والحكم يرفض الرجوع لتقنية الفار..

58″ ???? تغييران في صفوف ريال مدريد بنزول “كارلوس كاسيميرو ورودريجو جوس” بدلاً من مارتن أوديجارد وماريانو دياز.

59″ ⚽️ جوووووووووووووووووووووووووول. ..ريال مدريد يضيف الهدف الثاني بشكل رائع !!

..ريال مدريد يضيف الهدف الثاني بشكل رائع !! 59″ ???? تمريرة أرضية بينية من توني كروس على الرواق الأيمن، ضرب بها مصيدة التسلل، لتصل إلى لوكاس فاسكيز الذي انتظر حتى ظهر “رودريجو” داخل منطقة الجزاء دون رقابة أشرف حكيمي أو دامبروزيو، ليمرر عرضية نموذجية بـ “المقاس” ليسددها رودريجو بلمسة واحدة بوجه القدم في الزاوية اليمنى ، قوية وسريعة وصعبة على الحارس سمير هاندانوفيتش..

59″ ???? الهدف احتسبه يويفا باسم أشرف حكيمي بعد لمسه لتسديد رودريجو..

63″ ???? تغيير هجومي في صفوف الإنتر بنزول أليكسيس سانشيز بدلاً من نجم منتخب المغرب أشرف حكيمي

70″ الإنتر ضاع تمامًا في الدقائق الماضية، بسبب الضعف الشديد في عملية الخروج الصحيح بالكرة من الخلف إلى الأمام.

71″ ???? كونتي ارتكب هفوة كبيرة حين بدأ بخطة 3-5-2، كان عليه بأربعة مدافعين لايقاف هازارد وفاسكيز..

74″ الريال يستحوذ ويدور الكرة من قدم لقدم دون اي مشاكل..

78″ ???? نزول فينسيوس جونيور بدلاً من إدين هازارد.. واضح أن زيدان يريد الحفاظ على هازارد من الإصابات..

78″ ???? تغيير ثالث في صفوف الإنتر بنزول سينسي بدلاً من جاجليارديني.

82″ ???? بوووووووووووم ..إيفان بيريسيتش يسدد من داخل منطقة جزاء الريال ، كورة قوية جدًا ، لكن الحارس كورتوا ينقذ الموقف ببراعة..

82″ ???? أول فرصة حقيقية للانتر على المرمى خلال الشوط الثاني… مباراة مخيبة جدًا للانتر لعدة اسباب من بينها بكل تأكيد خروج أرتورو فيدال بالبطاقة الحمراء في الشوط الأول.

84″ ???? بطاقة صفراء للاعب وسط الإنتر سينسي بعدما دهس على قدم كاسيميرو..

85″ ???? تغيير في الإنتر .. خروج روميلو لوكاكو ونزول كريستيان إريكسن

86″ كأنه في حصة تدريبية ريال مدريد اليوم …!!

90″ الحكم يطلق صفارة النهاية معلنًا هزيمة الانتر على ملعبه..

ريال مدريد يخطف المركز الثاني برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن بوروسيا مونشنجلادباخ الأول والذي فاز بربعية نظيفة على شاختار دونيتسك في نفس التوقيت.

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