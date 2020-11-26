ملخص مباراة ليفربول واتلانتا في دوري أبطال أوروبا “خسارة مفاجئة للريدز في وجود صلاح”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص احداث مباراة “ليفربول واتلانتا” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 25-11-2020 بالجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

نقلت مباراة “ليفربول واتلانتا” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق “رؤوف خليف”، وأقيمت على ملعب آنفيلد، بإدارة من الحكم الإسباني “كارلوس ديل سيرو غراندي”، وانطلقت في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

تلقى ليفربول خسارة مفاجئة على أرضه أمام ضيفه اتلانتا بنتيجة (2-0)، في اول ظهور للنجم المصري محمد صلاح بعد غيابه عن الفريق خلال الفترة الماضية بسبب اصابته بفيروس كورونا اثناء تواجده مع المنتخب المصري.

ودخل مدرب ليفربول “يورجن كلوب” المباراة بالتشكيلة الثانية المطعمة بخبرات صلاح وساديو ماني على أمل الخروج بالتعادل على أقل تقدير، ولكن كان للضيوف رأي آخر حيث تقدم السلوفيني “جوسيب إيليشيش” لفريق بيرجامو بالهدف الاول عند الدقيقة (60).

ليقرر كلوب اجراء 4 تغييرات دفعة واحدة من أجل الرجوع في النتيجة، ولكن فوجئ بالهدف الثاني بعدها بثلاث دقائق فقط عن طريق مواطنه الألماني روبن جوسينس.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد ليفربول عند النقطة التاسعة في صدارة المجموعة، بينما تساوى اتلانتا بـ7 نقاط مع أياكس أمستردام الذي تفوق بدوره على متذيل المجموعة ميتييلاند بنتيجة (3-1).

والتالي ملخص احداث مباراة ليفربول واتلانتا

ليفربول 0-2 اتلانتا

????️ملعب آنفيلد (ليفربول – إنجلترا)

????دوري أبطال أوروبا (الجولة الرابعة – المجموعة الرابعة)

انتهت

أهلاً بكم في ملخص احداث مباراة “ليفربول واتلانتا” ضمن الجولة الرابعة بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد“ من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

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????تشكيلة ليفربول | أليسون بيكير – نيكو ويليامز – ريس ويليامز – جويل ماتيب – كوستاس تسيميكاس – كورتيس جونس – جيمس ميلنر – جورجينو فينالدوم – محمد صلاح – ديفوك أوريجي – ساديو ماني.

⚪تشكيلة اتلانتا | بييرلويجي جوليني – رافائيل تولوي – كريستيان روميرو – بيرات ديمسيتي – هانز هاتيبور – مارتن دي رون – ريمو فريلير – ماتيو بيسينا – روبن جوسينس – جوسيب إيليشيش – اليخاندرو جوميز.

‘0 بداية المباراة

‘3 جوسيب إيليشيش يستلم تمريرة بالخطأ من صلاح في مناطق ليفربول وينطلق بها ليطلق تسديدة علت مرمى أليسون بقليل.

‘8 أليسون يتألق ويتصدى لتسديدة صاروخية مفاجئة من روبن جوسينس من الجهة اليسرى.

’10 اتلانتا يواصل محاولاته على مرمى ليفربول.. وهذه المرة عن طريق الارجنتيني اليخاندرو جوميز الذي سدد كرة جاورت المرمى.

’12 لاعب اتلانتا روبن جوسينس يتعرض لإصابة على مستوى الرأس بعد كرة مشتركة مع زميله الحارس جوليني، ويخرج لتلقي الاسعافات اللازمة.

’14 جوسينس يعود إلى أرض الملعب من جديد..

’20 ليفربول لم يهدد مرمى اتلانتا حتى هذه اللحظات!

’21 إيليشيش يسدد كرة قوية على الطائر من على حدود منطقة الجزاء علت المرمى بكثير.

’30 لا وجود لهجمات خطيرة خلال الدقائق القليلة الماضية.

’35 إيليشيش يطالب باحتساب ضربة جزاء لصالحه بعد اعاقة من فينالدوم، ولكن الحكم يشير إلى استئناف اللعب.

’38 تبادل للكرة بين الفريقين في منتصف الملعب بعيدًا عن مناطق الخطر.

’42 اخطر هجمة لفريق ليفربول.. محمد صلاح يسدد كرة بيمناه من داخل منطقة الجزاء علت العارضة ببضعة سنتيمترات.

’45 حكم المباراة يضيف دقيقة واحدة كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

’45+1 صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

’45 الشوط الثاني

’46 لا وجود لتغييرات في تشكيلة الفريقين.

’52 الريتم أصبح بطئ اكثر من ما كان عليه في الشوط الأول!

’57???? بطاقة صفراء على لاعب ليفربول تسيميكاس.

’60⚽جوووووووووووووووووووول – جوسيب إيليشيش يفتتح التسجل لفريق اتلانتا.

’60 قصة الهدف | أليخاندرو جوميز يرسل عرضية من الجهة اليسرى في ظهر دفاعات ليفربول إلى إيليشيش الذي لمسها لتعانق شباك أليسون.



’61 كلوب يقوم بأربع تغييرات دفعة واحدة..

’61????خروج محمد صلاح ودخول روبيرتو فيرمينو.

’61????خروج كوستاس تسيميكاس ودخول روبيرتسون.

’61????خروج ديفوك أوريجي ودخول ديوجو جوتا.

’61????خروج جورجينيو فينالدوم ودخول فابينيو.

’62 الهدف الذي احرزه اتلانتا سيحرر المباراة اكثر ومن المتوقع ان نشاهد فرص وأهداف اخرى..

’64 ⚽جوووووووووووووووووووووول – اتلانتا يفاجئ ليفربول ويصدم كلوب بالهدف الثاني عن الطريق الألماني جوسينس..



’64 قصة الهدف | جوميز يرسل عرضية من الجهة اليسرى ايضًا مثل ما حدث في الهدف الأول ولكن هذه المرة ارتقى الظهير الأيمن هاتيبور وضربها بالرأس إلى الخالي تمامًا من الرقابة جوسينس ليضعها في الشباك بسهولة.



’70????تبديل اول لفريق اتلانتا بخروج مسجل الهدف الأول إيليشيش ودخول دوفان زاباتا.

’72 ليفربول يستحوذ على الكرة في هذه اللحظات ويحاول الوصول إلى مرمى جوليني..

’75????التبديل الثاني لأتلانتا بخروج مسجل الهدف الثاني جوسينس ودخول يوهان موخيكا.

’81 ليفربول ما زال يعاني امام دفاع اتلانتا..

’85????تبديل ثالث لفريق اتلانتا بخروج ماتيو بيسينا ودخول أليكسي ميرانشوك.

’85????تبديل خامس واخير لليفربول بخروج جويل ماتيب ودخول تاكومي مينامينو.

’89???? بطاقة صفراء لاعب اتلانتا دي رون بعد اعاقة على جوتا.

’90 حكم المباراة يضيف دقيقتين كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

’90+2 صافرة نهاية المباراة بفوز اتلانتا على ليفربول بهدفين نظيفين.

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