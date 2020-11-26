أسطورة كرة القدم “بيليه” يودع دييجو أرماندو مارادونا

أعلن مساء الأربعاء عن وفاة الاسطورة دييجو أرماندو مارادونا، في خبر هز عالم كرة القدم نظراً لمكانة الاسطورة الأرجنتينية في عالم الساحرة المستديرة.
وتعرض مارادونا لسكتة قلبية عشية الاربعاء في منزله في تيجري بالأرجنتين، أيام قليلة بعد تعافيه من إزالة جلطة دموية في الدماغ.
وانهالت رسائل الوداع على مارادونا من كل حذب وصوب، والاسطورة البرازيلية بيليه أبرزهم حيث كتب في تغريدة على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر ودع فيها صديقه ومنافسه على الألقاب الفردية خلال القرن الماضي.
وغرد بيليه قائلاً : “يا لها من أخبار محزنة. لقد فقدت صديقًا عظيمًا وخسر العالم أسطورة. لا يزال هناك الكثير مما يمكن قوله، ولكن في الوقت الحالي، فليعطي الله القوة لأفراد الأسرة. في يوم من الأيام، أتمنى أن نلعب الكرة معًا في السماء”.
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