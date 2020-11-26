كرستيانو رونالدو يودع دييجو أرماندو مارادونا برسالة تعزية مؤثرة

نعى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الراحل دييجو أرماندو مارادونا الذي توفي يوم الأربعاء عن عمر يناهز الـ 60 عاماً في الأرجنتين.

وأعلن عشية الأربعاء على وفاة أسطورة كرة القدم دييجو أرماندو مارادونا بعد تعرضه لسكتة قلبية أيام قليلة من تعافيه من عملية إزالة جلطة دموية في الدماغ نهاية الشهر الماضي.

وودع كرستيانو رونالدو، دييجو أرماندو مارادونا عبر رسالة نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيها: كريستيانو رونالدو: “اليوم أقول وداعا لصديق والعالم يقول وداعا للعبقرية الأبدية.”

وأضاف: “أحد أفضل اللاعبين في كل الأوقات على الإطلاق. ساحر منقطع النظير. أنت تغادر مبكرًا، لكنك تترك إرثًا لا حدود له وفراغًا لن يتم ملؤه أبدًا. ارقد بسلام ، لن ننساك أبداً”.