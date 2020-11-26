النجم الارجنتيني “ليو ميسي” يودع قدوته دييجو أرماندو مارادونا

ودع نجم برشلونة ليونيل ميسي، الاسطورة الراحل دييجو أرماندو مارادونا في رسالة وداعية حزينة بعد وفاة بطل كأس العالم 1986 عن عمر يناهز الـ 60 سنة يوم الأربعاء.

وأعلن مساء الأربعاء عن وفاة الاسطورة دييجو أرماندو مارادونا، في خبر هز عالم كرة القدم نظراً لمكانة الاسطورة الأرجنتينية في عالم الساحرة المستديرة.

وتعرض مارادونا لسكتة قلبية عشية الاربعاء في منزله في تيجري بالأرجنتين، أيام قليلة بعد تعافيه من إزالة جلطة دموية في الدماغ.

وودع النجم الارجنتيني ليونيل ميسي قدوته دييجو أرماندو مارادونا في رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام قال فيها: “‏إنه يوم حزين للأرجنتين وكرة القدم. تركنا لكنه لم يرحل لأن دييجو أبدي”.

وأضاف: “أغتنم كل اللحظات اللطيفة التي عشتها معه وأريد أن أرسل كل التعازي لجميع أسرته. ارقد بسلام”.