بث مباشر | شاهد ليفربول واتلانتا في دوري أبطال أوروبا “كورة اونلاين”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر كورة اونلاين لمباراة “ليفربول واتلانتا” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 25-11-2020 بالجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

تنقل مباراة “ليفربول واتلانتا” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق “رؤوف خليف”، كما تنقل على قناة بي تي سبورت 2 البريطانية.

تقام مباراة ليفربول واتلانتا على ملعب آنفيلد، بإدارة من الحكم الإسباني “كارلوس ديل سيرو غراندي”، وتنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

يتواجد ليفربول الإنجليزي واتلانتا الإيطالي في المجموعة الرابعة، التي تضم أياكس أمستردام الهولندي وميتييلاند الدنماركي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة 9 نقاط من 3 انتصارات، ويأتي في المركز الثاني أياكس أمستردام برصيد 4 نقاط، وبنفس عدد النقاط يتواجد اتلانتا في المركز الثالث، بينما يتذيل ميتييلاند الترتيب دون رصيد.

ويتطلع ليفربول إلى تأكيد تفوقه على اتلانتا اليوم بعد اكتساحه على أرضه بخماسية نظيفة في لقاء الذهاب في الجولة الماضية، وذلك لضمان تأهله بشكل رسمي لدور ثمن النهائي.

بينما سيسعى اتلانتا إلى الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب آنفيلد من أجل الإبقاء على آماله في خطف بطاقة التأهل الثانية من منافسه المباشر أياكس أمستردام.

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