بث مباشر | شاهد مباراة ريال مدريد والانتر في دوري أبطال أوروبا “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمباراة “ريال مدريد والانتر” في قمة مباريات اليوم الاربعاء 25-11-2020 بالجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

تنقل مباراة “ريال مدريد والانتر” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة بي تي سبورت إيسبن.

تقام مباراة ريال مدريد والانتر على ملعب جوزيبي مياتزا، بإدارة من الحكم الإنجليزي “أنتوني تايلور”، وتنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

لم يتذوق صاحب الارض “الانتر” طعم الفوز بعد 3 مباريات بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم،حيث تعادل في الجولة الأولى والثانية امام بوروسيا مونشنجلادباخ وشاختار دونيتسك وخسر في الثالثة امام ريال مدريد.

ويتذيل الانتر ترتيب المجموعة بنقطتين في رصيده، وسجل لاعبوه 4 اهداف واهتزت شباكه خمس مرات، وتعد مواجهة ريال مدريد اليوم بمثابة النهائي لفريق أنطونيو كونتي، حيث يتوجب عليه تحقيق الفوز من أجل المحافظة على آماله في بلوغ دور ثمن النهائي.

على الجانب الآخر، لن يتنازل ريال مدريد عن الثلاث نقاط بسهولة نظرًا لموقفه الصعب والمعقد في المجموعة، إذ يتواجد في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بعد خسارته في الجولة الأولى امام شاختار وتعادله في الثانية امام مونشنجلادباخ وفوزه في الثالثة على الانتر.

وسيحاول ريال مدريد تجنب استقبال الهدف الاول في مباراة اليوم، حيث فشل في الفوز في كل مرة تأخر فيها بالنتيجة اولاً في آخر تسع مواجهات له في دوري أبطال أوروبا.

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