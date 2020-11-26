محمد أبو تريكة يُودع مارادونا قبل ستوديو دوري أبطال أوروبا

ودع أسطورة الأهلي ومنتخب مصر، محمد أبو تريكة، أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، دييجو آرماندو مارادونا، الذي توفى مساء اليوم الاربعاء، عن عمر ناهز الـ 60 عامًا، بعد مسيرة عامرة بالبطولات والانجازات الخالدة مع ناديي بوكا جونيورز ونابولي والمنتخب الأرجنتيني.

وكتب محمد أبو تريكة تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، قال فيها “توفى دييغو أرماندو مارادونا..كرة القدم حزينة والعالم حزين لرحيل أفضل من لمسها وأمتع عشاقها..يوم حزين”.

وجاءت تغريدة محمد أبو تريكة قبل دقائق قليلة من انضمامه للاستوديو التحليلي لمباريات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، في قناة بي إن سبورتس القطرية، وستشهد ليلة الأبطال مواجهة من عيار ثقيل بين الإنتر الإيطالي وريال مدريد الإسباني على ملعب جوسيبي مياتزاه.

ومن المنتظر أن يسيطر خبر وفاة مارادونا على أحاديث المدربين واللاعبين عقب نهاية مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا، حيث أثر على معظهم، لا سيما أولئك الذين حرصوا على ارتداء الرقم المفضل للبيبي دي أورو (10).