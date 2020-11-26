الامارات | الشحي: التعاون «حصان أسود» في دوري الهواة وجميع الفرق ستتعامل معنا بحذر

شكرا لقرائتكم خبر عن الشحي: التعاون «حصان أسود» في دوري الهواة وجميع الفرق ستتعامل معنا بحذر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب فريق التعاون، عارف الشحي، أن الـ«ريمونتادا» التاريخية التي حققها فريقه على حساب ضيفه مصفوت، بقلب تأخره 2-4 إلى انتصار ثمين 5-4 عند الدقيقة (90+6)، في الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى، دليل على أن النسخة الحالية ستظهر بشكل قوي على جميع الفرق، وأن تاريخ أبرز الأندية المرشحة للصعود لن يشفع لها بضمان التأهل المبكر للعب في دوري الخليج العربي.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن أي نتيجة ستحدث خلال المباريات المقبلة لن تكون مفاجئة، بل إنها انعكاس لقوة وتطلعات الفريق الباحث عن الفوز، والتعاون سيتعامل بالمنطق والمهنية في المباريات الأخرى، ولن يرفع سقف تطلعاته إلا وفقاً لإمكاناته الفنية، لكنه يرسل رسالة للأندية بأن فريق التعاون سيكون الحصان الأسود في البطولة».

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لكل مباراة ظروفها، وتاريخ الأندية المرشحة للصعود لن يشفع لها بضمان الصعود المبكر.

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