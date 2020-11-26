الامارات | مجلس دبي يهدي كتاب «قصتي» وميدالية خط الدفاع الأول لنجمَي إنجلترا وفرنسا

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس دبي يهدي كتاب «قصتي» وميدالية خط الدفاع الأول لنجمَي إنجلترا وفرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدى مجلس دبي الرياضي كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «قصتي»، باللغة الإنجليزية، وميدالية خط الدفاع الأول، إلى اللاعب السابق لمنتخب إنجلترا وناديَي أرسنال وويست هام، جاك ويلشير، ولاعب منتخب فرنسا وناديَي مانشستر يونايتد وأرسنال، مايكل سيلفستر. وقال المجلس في بيان أمس: «زار النجمان، أمس، مقر المجلس، وكان في استقبالهما الأمين العام سعيد حارب، ومساعد الأمين العام ناصر أمان آل رحمة».

من جهته، قال ويلشير إنه يحرص وعائلته على زيارة دبي بشكل مستمر منذ 10 سنوات، فيما أكد سيلفستر أنه عاشق لدبي ويعيش فيها حالياً مع عائلته.

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