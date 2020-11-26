الامارات | الوحدة يقتنص صدارة دوري السلة من بوابة الظفرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يقتنص صدارة دوري السلة من بوابة الظفرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقتنص فريق السلة بنادي الوحدة صدارة المجموعة الثانية في الدور التمهيدي من بطولة الدوري العام لمرحلة الرجال، عقب فوزه الصعب على الظفرة بنتيجة «98-95»، أول من أمس، على صالة نادي بني ياس، لحساب الجولة الرابعة من مرحلة الذهاب، التي شهدت أيضاً فوز بني ياس على مضيفه الجزيرة «73-60».

وحافظ الوحدة على سجله الخالي من الهزائم، رافعاً رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الأول، بفارق ثلاث نقاط عن كل من الظفرة وبني ياس المتشاركين في المركز الثاني، فيما أدت خسارة الجزيرة الى بقائه شريكاً مع العين بالمركز الأخير برصيد ثلاث نقاط لكل منهما.

وفرّط الظفرة في فرصة اقتناص الصدارة وإلحاق الهزيمة الأولى بالوحدة، بعد أن نجح لاعبو الظفرة في إنهاء الفترات الثلاث الأولى متقدمين بفارق 13 نقطة وبنتيجة «74-61»، خصوصاً أن الفترة الرابعة شهدت صحوة للاعبي الوحدة قادتهم إلى تقليص الفارق وحسم نتيجة هذه الفترة «37-21»، والفوز بالمباراة بفارق الثلاث نقاط وبنتيجة «98-95».

وفي سيناريو مغاير، ضمن بني ياس تحقيق انتصاره على الجزيرة، بنيل الأفضلية بنتيجة الربعين الأول والثالث بواقع «22-11 و24-16»، فيما اكتفى الجزيرة بالفوز في الربع الثاني «16-10»، والتعادل في الربع الرابع «17-17».

البطائح يرشح علي أميري لعضوية اتحاد كرة السلة

أعلن نادي البطائح عن ترشيح مدير المنتخبات الوطنية مشرف كرة السلة السابق لنادي الشارقة عضو لجنة كأس العالم بدبي 2014، علي أميري، لخوض الاستحقاق الانتخابي لاتحاد كرة السلة، عن منصب العضوية للدورة الانتخابية 2020-2024.

وقال علي أميري لـ«الإمارات اليوم»، إن «الدافع إلى التغيير وإيجاد دماء جديدة وخبرات شابة في اتحاد كرة السلة، كان وراء دعم نادي البطائح وترشيحي لمنصب العضوية».

وأوضح: «خبرات طويلة ربطتني بكرة السلة، سواء كإداري ومشرف في سلة الشارقة منذ تسعينات القرن الماضي وحتى نهاية الموسم الماضي 2019-2020، أو على صعيد خبراتي المكتسبة كمدير للمنتخبات الوطنية ولكل مراحلها منذ 2002، وحتى مناصبي الإدارية في بطولات كبرى استضافتها الدولة، ومن أبرزها كأس العالم لسلة الناشئين بدبي 2014، شكلت مجتمعة موضع ثقة لدى نادي البطائح في منحي الدعم لخوض الاستحقاق الانتخابي».

وأضاف: «نتطلع في نادي البطائح لتحقيق الإضافة المرجوة في اتحاد كرة السلة، والسعي إلى مواصلة تطوير اللعبة بشكل عام، والمنتخبات الوطنية على وجه التحديد، بجانب إيجاد التغيير المطلوب على الجانب الإداري الذي يعد حجر أساس في بناء منظومة متكاملة قادرة على مواكبة التطور السريع للعبة عالمياً».

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