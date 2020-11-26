الامارات | إبراهيموفيتش يتوّج بالكرة الذهبية في السويد للمرة الـ 12

شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيموفيتش يتوّج بالكرة الذهبية في السويد للمرة الـ 12 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم فريق ميلان الإيطالي، للمرة الـ12 في مسيرته بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب سويدي خلال العام، وذلك في حفل افتراضي عقد أول من أمس.

وذكرت لجنة التحكيم أن إبراهيموفيتش لاعب يتمتع بقدرات فريدة، وواصل مسيرة احترافية فريدة عبر فصل آخر مثير. وقال إبراهيموفيتش (39 عاماً): «كل شيء يكون ممكنا إذا تمنيته وآمنت به». وكان إبراهيموفيتش قد توّج بالجائزة للمرة الأولى في عام 2005.

وأهدى إبراهيموفيتش الجائزة للجماهير، وقال: «هناك مقولة بأن الجماهير هي اللاعب رقم 12 في الملعب».

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