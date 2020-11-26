الامارات | «اختراق الضاحية» غداً في الورقاء

شكرا لقرائتكم خبر عن «اختراق الضاحية» غداً في الورقاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظّم اتحاد ألعاب القوى، يوم غدٍ، بطولة اختراق الضاحية للفردي، والتي تبلغ مسافتها ثمانية كيلومترات، وتقام في حديقة الورقاء بدبي.

وكان اتحاد ألعاب القوى قد تلقى موافقة كل من أندية شباب الأهلي والعين والحمرية وحتا والامارات ودبا الفجيرة وخورفكان، للمشاركة في البطولة، قبل غلق باب المشاركة في السادسة من مساء أمس.

وقال بيان صادر عن اتحاد ألعاب القوى، إن البطولة ستشهد كل الإجراءات الاحترازية المطبقة في الأحداث الرياضية، ومن بينها مراعاة التباعد، وعدم مشاركة أي لاعب لا يجري المسحة الطبية قبل 72 ساعة فقط من انطلاق البطولة.

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