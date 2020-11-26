الامارات | إطلاق خدمة البيع الإلكتروني لمنتجات نادي الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق خدمة البيع الإلكتروني لمنتجات نادي الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق متجر نادي الشارقة في الحزانة، بحضور رئيس مجلس إدارة النادي، علي المدفع، المرحلة الأولى من خدمة البيع الإلكتروني والتوصيل لمختلف أنحاء الدولة. وقال رئيس إدارة الاستثمار والتطوير التجاري بالنادي، إبراهيم الجروان، للموقع الرسمي للنادي، إن «النادي يسعى إلى ترجمة مقترحات الجماهير»، مضيفاً: «نعمل على إضافة وتطوير مرافق خاصة بالجماهير، من مطاعم ومقاهٍ وصالات رياضية، تجعل من النادي بيئة جاذبة للجميع». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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