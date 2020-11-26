الامارات | الجزيرة في مهمة غامضة أمام حتا

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة في مهمة غامضة أمام حتا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض الجزيرة، عند السادسة من مساء اليوم، مباراة سهلة نظرياً، لكنها قد تكون صعبة على أرض الملعب، أمام حتا صاحب المركز الأخير في انطلاق مباريات الجولة السابعة من الدوري في استاد محمد بن زايد، وهي المباراة التي تشهد جهازاً فنياً جديداً لفريق حتا مع المدرب الصربي فلاديمير، الذي تم التعاقد معه بعد إقالة اليوناني كونتيس.

وكان الجزيرة حقق فوزاً مهماً على شباب الأهلي في الجولة الماضية 5-3، وفي المقابل خسر حتا أمام الفجيرة، ليستقر في المركز الأخير بأضعف خط دفاع، إذ استقبل 17 هدفاً في الجولات الست الماضية، كما يعاني الفريق هجومياً بإحراز هدفين فقط، فيما سجل الجزيرة 12 هدفاً.

والأرقام تشير إلى تفوق الجزيرة الكبير قبل انطلاق المباراة، خصوصاً أنه قريب من الصدارة، حيث يملك 11 نقطة، وبدأ تدريجياً في تطوير مستواه من مباراة إلى أخرى، ويرغب في تعويض فارق السبع نقاط مع المتصدر الشارقة.

أما حتا، فالمباراة تعتبر بروفة حقيقية للمدرب الصربي فلاديمير، الذي سيشاهد الفريق لأول مرة من على دكة البدلاء، ويأمل تغيير الواقع الصعب، وستكون المهمة صعبة إلا إذا كان للاعبين رأي آخر.

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