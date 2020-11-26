شكرا لقرائتكم خبر عن أتالانتا يفاجئ ليفربول ويهزمه بثنائية في عقر داره والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حقق فريق أتالانتا الفوز على ليفربول في عقر داره بهدفين مقابل لاشئ، في المباراة التي جمعت بينهما بالمرحلة الرابعة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.
سجل هدفي أتالانتا كل من جوسيب إيليشيش، في الدقيقة 60، وروبن جوسينس، في الدقيقة 64.
وشهد تشكيل ليفربول عودة محمد صلاح بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، وغادر ملعب المباراة في الدقيقة 62.
ويواصل ليفربول صدارة المجموعة بـ9 نقاط، فيما أضاف الفريق الإيطالي أتالانتاإلى رصيده 3 نقاط جديدة وصل بها للنقطة السابعة، ويأتي في المركز الثالث خلف فريق أياكس الذي فاز على ميتييلاند الدنماركي بنتيجة «3-1»، في نفس الجولة.
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