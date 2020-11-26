شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: أتابع جميع الأمور التنظيمية لنهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة إنه تواصل مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، وتم الاتفاق على عدم حضور جماهير أو دعوات خاصة خلال مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، وتم الاكتفاء فقط على إداراتي الناديين فقط وفقًا للعدد الذي سيحدده «كاف».
وتعهد وزير الرياضة، في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق، بمتابعة كل أمور التنظيم مع «كاف» بشكل شخص دون وجود وسطاء، وأنه سيتواصل بنفسه لتحديد جميع الإجراءات التنظيمية للخروج بالمباراة في أفضل صورة.
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