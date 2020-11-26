شكرا لقرائتكم طلعت يوسف: الأهلي سيتأثر بغياب "ديانج"..والزمالك سيعاني بسبب "الونش" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طلعت يوسف المدير الفني السابق للاتحاد السكندري أن الأهلي سيتأثر بغياب المالي أليو ديانج بعد إصابته بفيروس كورونا وذلك فى نهائي افريقيا أمام الزمالك.

وقال يوسف فى تصريحات تلفزيونية: "ديانج لاعب كبير وظهر بمستوى عالٍ للغاية مع الاهلي وتطور فى الفترة الأخيرة بينما وليد سليمان غير مؤثر بنفس غياب اللاعب المالي فيما صالح جمعة بعيد تماما عن المشاركة مع الفريق فى الفترة الماضية".

وأضاف: "الزمالك سيعاني بشدة فى خط الدفاع بسبب غياب محمود الونش الذي يقدم مستوي رائع للغاية فى الفترة الماضية وبدائل يوسف أوباما ليس على نفس المستوي".

أكد مدرب الاتحاد السكندري السابق أن خط دفاع الأهلي مكتمل عن فريق الزمالك وذلك قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا موضحا:" أرشح رامي ربيعة للمشاركة أساسيا بدلا من ياسر إبراهيم بسبب الخبرات الكبيرة التى يمتلكها والتى يحتاجها الفريق فى مثل هذه المباريات المصيرية".