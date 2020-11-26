شكرا لقرائتكم العندليب: كنت قريبا من الانتقال للمصري.. والزمالك بمن حضر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عبد الحليم على الهداف التاريخى للزمالك كوحيايته وبدايته مع كرة القدم قبل الانتقال للزمالك، موضحا: "أنا خرجت من حى شعبى فى العمرانية بالجيزة من أسرة متوسطة الحال من أسرة مكون من 3 أخوة و4 أخوات ولا يزال أخوتى متواجدين هناك وكلنا مرتبطين بهذا المكان.

قال فى تصريحات لقناة الزمالك: "أخويا الكبير أحرف منى بكتير واختاروه فى اختبارات الترسانة ولكنه لم يستمر والظروف كانت صعبة وقتها وهو ضحى عشان يساعد أبويا وأمي، وبدأت ممارسة كرة القدم فى سن 18 سنة بنادى الشرقية للدخان واستمريت به حتى الانتقال للزمالك".

أشار: "بدايتى مع الكرة كانت فى الشارع ومركز شباب العمرانية وأى لاعب يتمنى الانتقال للأهلى أو الزمالك"، متابعا: "كنت قريبا من الانتقال للمصرى ولكن الشرقية للدخان تمسك باستمرارى ودخل بعدها الزمالك فى مفاوضات معى عن طريق الراحل ابراهيم يوسف ولكن المفاوضات توقفت بسبب الاختلاف على المقابل المالى وطلب منى ابراهيم يوسف التنازل عن جزء مستحقاتى لإتمام انتقالى للقلعة البيضاء وهو ما رحبت به لحسم انتقالى للزمالك".

وعن نهائى افريقيا والغيابات التى تأكد ابتعادها عن النهائى بسبب اصاات كورونا أردق: "أتمنى الشفاء لكل من أصيبوا بكورونا فى الأهلى أو الزمالك هى مباراة ولكن لا يوجد شك أنهم لاعبين مؤثرين ولكن الزمالك بمن حضر وأى لاعب هيلبس التيشرت وهينزل هيؤدى بروح قتالية والزمالك عنده دكة جيدة".

استرسل: شيكابالا يملك خبرات كبيرة وقادر على صناعة الفارق مع الفريق، ولا نرغب فى زيادة الضغط على اللاعبين وتحميلهم أكثر من طاقتهم ولكن هم لاعبية رجالة".