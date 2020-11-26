شكرا لقرائتكم عصام الحضرى: أتمنى فوز الأهلى لأن خيره عليا والشناوى وأبو جبل متميزان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عصام الحضرى حارس مرمى المنتخب الوطنى السابق عن أمنيته بتتويج الأهلى بطلا لدورى ابطال افريقيا هذا الموسم بالفوز على الزمالك فى المباراة المقرر لها الجمعة المقبل، وأضاف الحضرى فى برنامج جمهور التالتة على قناة اون تايم سبورت 2 : بالطبع سأشجع الأهلى وأتمنى فوز الأهلى لأن الأهلى خيره عليا.

وعن الأفضل بين حارسى مرمى الأهلى والزمالك محمد الشناوى ومحمد أبو جبل، أكد الحضرى أن الثنائى يمتلكان من الخبرة ما تؤهلهما للدفاع عن مرماهما ببسالة، مضيفا أن الثنائى هما حراس مرمى المنتخب وسيتعاملان مع المباراة النهائية بصورة جيدة.

وعن أختياره فى لجنة التصويت لجوائز الأفضل فى العالم قال الحضرى انه سعيد بتكريم الاتحاد الدولى فيفا له من خلال اختياره فى اللجنة الرسمية التى تختار افضل لاعب فى العالم فى كل مركز، مضيفا أن هذا التكريم لمصر كلها وليس للحضرى فقط.

من ناحية أخرى أكد عصام الحضرى حارس مرمى المنتخب الوطنى السابق، تلقيه عروضا من المملكة العربية السعودية فى الفترة الأخيرة لخوض رحلة التدريب، بعد اعتزال اللعب رسمياً، قائلاً فى تصريحات تلفزيونية إنه بالفعل تلقى عدة عروض فى الفترة الأخيرة وتحديدا من السعودية وانه سيحسم تلك العروض خلال الأيام القادمة.