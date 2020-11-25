شكرا لقرائتكم خبر عن جوران: لن تخدعنا نتائج الوصل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أكد الصربي جوران توفاريتش مدرب الفجيرة أن التحضيرات جيدة للقاء الوصل في ظل الأجواء الإيجابية التي بعثها تحقيق الفوز الأول على حساب حتا في الجولة الماضية. وأشار إلى أن مواجهة الوصل لن تكون سهلة؛ لما يمتلكه المنافس من إمكانات ولاعبين مميزين لكن النتائج لا تخدمهم في الآونة الأخيرة، لافتاً إلى أن هزيمة الوصل أمام العين في الجولة الماضية لن تخدع فريقه. ونوه المدرب الصربي الى استمرار غياب الثلاثي الفارو أوليفيرا وبلال يوسف وأحمد الزيودي الذين لا زالوا في مرحلة الاستشفاء.

وأكد السويدي صامويل أرمنتيروس مهاجم الفجيرة بأنهم كلاعبين تنتظرهم مباراة كبيرة؛ لكن الفجيرة بالعزيمة والإصرار يطمح إلى الفوز ومواصلة النتائج الإيجابية.

وعن رؤيته لدوري الخليج العربي أكد أنه من الدوريات القوية ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين على رأسهم البرازيلي كورنادو الذي لعب معه في الدوري الإيطالي.