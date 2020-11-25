تفاصيل سقوط "يافطة" الزمالك نادي القرن الحقيقي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، سقوط "يافطة" الزمالك نادي القرن الحقيقي، الموجودة على بوبات نادي الزمالك، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، والأمطار الغزيرة على محافظة القاهرة اليوم.

ومن المنتظر أن يقوم نادي الزمالك، بإعادتها مرة أخرى عقب استقرار الطقس، خاصة وأن المجلس يرفض إزالتها، إيمانا أن الزمالك هو نادي القرن الحقيقي. حسبما نشر موقع "الوطن".

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك أصدر مؤخرًا بيانًا رسميًا حول موقفه من ملف نادي القرن، وشدد مجلس إدارة النادى الأبيض على أنه لم ولن يتراجع عن الدفاع عن حقوق النادي، في مختلف القضايا ومن بينها ملف نادي القرن.

وجاء بيان نادي الزمالك كالتالي:

"يؤكد المجلس أن أحقية الزمالك في لقب فريق كرة القدم في القرن هي عقيدة داخل كل زملكاوي، وأن المجلس يرفض المعايير، التي تم بناء عليها منح الأهلي لقب نادي القرن، خاصة مع حصول الزمالك وقتها على 9 ألقاب قارية، مقابل 7 للفريق الأحمر".

وأضاف "يهيب المجلس بجميع الإعلاميين والمدعين بأنهم خبراء اللوائح بعدم الزج بأنفسهم في هذه القضية خاصة وأن أي خطوة يتخذها النادي في هذا الملف يعلن عنها عبر الطرق الرسمية، هذا وقد كلف النادي بعض المهتمين بهذا الشأن بمتابعة هذا الملف وعرض كافة المستندات والإجراءات المطلوبة على عدد من الخبراء المتخصصين لتصعيد هذا الملف والحصول على حق النادي بهذا الشأن".

وشدد مجلس إدارة النادي على أن تخاذل المجالس السابقة، حال دون إثبات حق الزمالك في هذا الملف والذى فتحه المجلس واتخذ خطوات لإعادة حق النادى منها مخاطبات رسمية، ومنها فرض الأمر بشكل واقع أمام كل الجماهير برفع اللافتات التي تؤكد أحقية النادي بهذا اللقب.