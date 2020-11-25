في بيان رسمي.. «نهائي القرن» بدون جمهور

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء اليوم الأربعاء، أوضح خلاله إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك بدون جمهور، والمقرر إصامتها يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

ونشرت صحيفة "الوطن" نص البيان الرسمي وجاء كالتالي:

"أعرب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF والاتحاد المصري لكرة القدم عن اهتمامهم البالغ بالمباراة النهائية لبطولة توتال CAF دوري الأبطال بين فريقي الزمالك والأهلي في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة يوم الجمعة المقبل.

وتقديراً للظروف التي يمر بها العالم كله في ظل انتشار جائحة كورونا فقد اعرب الاتحادان في بيان مشترك عن أن الهدف الأول هو الحفاظ على سلامة أسرة كرة القدم المصرية والأفريقية، الأمر الذي أدى الي اقامة المباراة بدون جمهور.

يذكر أن نهائي البطولة المزمع اقامته على ملعب استاد القاهرة الذي تم انشاؤه عام 1960 هو الأول في تاريخ كرة القدم الافريقية الذي يجمع قطبي الكرة المصرية أحد أكبر أندية القارة مما يضيف المزيد من الأثارة على أهم بطولات الاندية الافريقية.

وفي هذا الإطار ، يأمل الاتحادان المصرى والافريقي لكرة القدم أن تكون هذه المباراة بمثابة رسالة من مصر والقارة السمراء إلى العالم أجمع، تعكس فيها القدرة على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وتطور المستوى الفني".

وكانت عينات مسحات الكشف عن فيروس كورونا قد كشفت عن إصابة 3 لاعبين من الزمالك، ومثلهم في صفوف الأهلي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بينهما في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

وذكرت وسائل إعلامية أن الثلاثي الذي تعرض للإصابة في صفوف الزمالك هم: محمود حمدي "الونش"، عبدالله جمعة ويوسف إبراهيم "أوباما".

وفي وقت سابق، تعرض محمود حمدي الونش للإصابة بفيروس كورونا في وقت سابق، إلا أن النادي انتظر المسحة التي أجراها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للتحقيق من الأمر، وهو تأكد بالفعل.

كما كشفت نتائج المسحات في النادي الأهلي عن إصابة كل من: صالح جمعة، ووليد سليمان، إضافة إلى المالي أليو ديانج.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق عن إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا، ونفس الأمر بالنسبة لوليد سليمان.