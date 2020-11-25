بعد إصابة 6 لاعبين بكورونا.. تشكيل الأهلي والزمالك المتوقع في نهائي دوري أبطال إفريقيا

يبحث عشاق الاهلى والزمالك عن تشكيل القطبين المناسب فى نهائى دورى ابطال افريقيا، عقب ظهور مسحة كورونا التى أجراها «الكاف» لقطبى الكرة المصرية، وأظهرت المسحة ايجابية ستة لاعبين، ثلاثة من الاهلى وثلاثة من الزمالك.

ويلتقى الاهلى مع الزمالك فى التاسعة من مساء الجمعة المقبل فى نهائى دورى ابطال افريقيا على ستاد القاهرة الدولى، وسط حضور 2000 مشجع، منهم 250 مشجع دعوات من الاتحاد الافريقى، و200 مشجع دعوات من اتحاد الكرة، و25 دعوة للاهلى، ومثلهم للزمالك، و1500 دعوة لوزارة الشباب والرياضة.

تشكيل الأهلي والزمالك المتوقع فى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد إصابة 6 لاعبين بكورونا حسبما نشر موقع "الكابتن الرياضي".

وأظهرت نتيجة مسحة كورونا التى اجراها الكاف، استمرار عينه وليد سليمان، وصالح جمعه، وكانت المفاجاة فى اصابة المالى اليو ديانج، فيما تحولت عينه محمود كهربا من ايجابية لسلبية، لذلك فالتشكيل الاقرب للاهلى أمام الزمالك يتكون من.

تشكيل الأهلي

محمد الشناوى لحراسة المرمى

ومحمد هانى ورامى ربيعة وأيمن أشرف وعلى معلول للدفاع.

وعمرو السولية وحمد فتحى ومحمد مجدى قفشه وحسين الشحات لوسط الملعب.

وجونيور اجاى ومروان محسن للهجوم.

فيما أظهرت نتيجة مسحة كورونا الخاصة بلاعبى الزمالك صدمه لعشاقة بعدما أكدت المسحة ايجلبية ثلاثة من عناصر الفريق الاساسية وهم، عبدالله جمعه ومحمود حمدى الونش ويوسف أوباما، لذلك سيكون التشكيل الاقرب للزمالك مكون من.

تشكيل الزمالك

محمد ابوجبل لحراسة المرمى

أحمد عيد ومحمد عبدالغنى ومحمود علاء واسلام جابر للدفاع

وطارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد أوناجم أو شيكابالا وأحمد سيد زيزو فى وسط الملعب

وأشرف بن شرقى ومصطفى محمد فى الهجوم.