هاشتاج "#وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية يتصدر ""تويتر".. ومغردون: أفضل من لمس كرة القدم.. مارادونا في سطور

رحل عن عالمنا منذ لحظات، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييجو أرماندو مارادونا، عن عمر يناهز الـ 60 عامًا.

تصدر هاشتاج #وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

مارادونا مات بعد تعرضه لسكتة قلبية اليوم، ليؤكد الاتحاد الأرجنتيني خبر وفاته.. خبر أدخل الحزن على كل شخص أحب كرة القدم وتابعها.. قد يكون الخبر الأكثر حزنًا في تاريخ الساحرة المستديرة.

دييجو أرماندو مارادونا يرحل عن عالمنا، لكنه سيظل في عقول وقلوب كل مشجع ولاعب لكرة القدم، سيظل ملهمًا للكثيرين وأفضل من الساحرة المستديرة للكثيرين. حسبما نشر موقع "الكابتن".

وفي هذا التقرير، نستعرض بعض المعلومات عن دييجو أرماندو مارادونا.

- دييجو أرماندو مارادونا.. ولد في الثلاثين من شهر أكتوبر لعام 1960 في مستشفى بوليسلانكو إيفيتا في مدينة لانوس بمقاطعة بيونيس آيريس الأرجنتينية ونشأ في فيلا فيوريتو وترعرع في أسرة فقيرة.

- هو الابن الأول بعد 4 بنات لعائلته، ويصغره شقيقين.

- بدأ مسيرته الكروية في فريق أرجينتينيوس جونيورز بعمر 12 عامًا.

- البرازيلي ريفيليونو والإنجليزي جورج بست كانا ملهميه مع الذكر بأن بست توفى في نفس اليوم الذي توفي فيه مارادونا منذ 15 عامًا.

- استمر في أرجينتينوس جونيورز حتى عام 1981 لينتقل بعدها لبوكا جونيورز ويحقق بطولة الدوري الأرجنتيني.

- شارك في 4 بطولات لكأس العالم، وقاد المنتخب الأرجنتيني للفوز باللقب عام 1986 وكان أفضل لاعب في البطولة وقتها.

- أشهر أهدافه هو الهدف الذي يسمى بهدف "يد الرب" الذي أحرزه في مرمى المنتخب الإنجليزي في كأس العالم 1986 بيده وهو أشهر الأهداف في تاريخ الساحرة المستديرة.

-أيضًا هدفه في مرمى المنتخب الإنجليزي يصنفه البعض بالهدف الأفضل في تاريخ كرة القدم، حيث قام بمراوغة لاعبي الأسود الثلاثة في تلك المباراة، قبل أن يسجل في مرماهم هدفًا رائعًا.

- انتقل لبرشلونة الإسباني لكن لم يستمر معهم كثيرًا، لينتقل بعدها لنادي نابولي في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم عام 1984.

- كتب تاريخًا جديدًا للكرة الإيطالية ولنادي نابولي، فتوج معهم ببطولة الدوري مرتين، وبطولة كأس الاتحاد الأوروبي وكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي، وجعل الفريق في مصاف الكبار بعدما كان يترنح بين دوري الدرجة الثانية والدوري الإيطالي.

- مسيرته كانت مثيرة للجدل، حيثت تم إيقافه من كرة القدم لمدة 15 شهرًا في عام 1991 بعد ثبوت تعاطيه مخدرات الكوكايين، وتكرر الأمر في بطولة كأس العامل 1994 بعد تعاطيه مادة الإيفيدرين.

- اعتزل كرة القدم عام 1997 مع فريق بوكا جونيورز

- قام بتدريب عدة فرق سواء في الإمارات أو الأرجنتين، كما درب المنتخب الأرجنتيني عام 2008 وقادهم لربع نهائي بطولة كأس العالم 2010.

- توفى منذ قليل بسكتة قلبية في الأرجنتين عن عمر يناهز 60 عامًا.

أعلن رئيس الأرجنتين، ألبرتو فرنانديز، اليوم الأربعاء، الحداد ثلاثة أيام، على رحيل أسطورة كورة القدم الأرجنتيني، دييجو مارادونا، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم"، في نبأ عاجل.

أفادت وسائل إعلام أرجنتينية بوفاة أسطورة كرة القدم مارادونا عن عمر ناهز 60 عاما.

وأفادت تقارير إعلامية أرجنتينية بأن مارادونا توفي إثر إصابته بسكتة قلبية.

وقالت إن أسطورة كرة القدم أصيب بنوبة قلبية في منزله بعد أسبوعين فقط من مغادرته المستشفى حيث خضع لعملية جراحية في جلطة دماغية.

مارادونا، الذي يُعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور، ساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 1986.

ولعب مارادونا كرة القدم في أندية بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة وغيرها، وكان يعشقه الملايين لمهاراته الرائعة. حسبما نشر موقع "الوطن".