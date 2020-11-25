الأرجنتين تعلن الحداد على وفاة مارادونا

أعلن ألبرتو فيرنانديز، رئيس دولة الأرجنتين، الحداد في البلاد لثلاثة أيام وذلك على وفاة أسطورة كرة القدم دييجو أرماندو مارادونا مساء اليوم الأربعاء.

وتوفي مارادونا بعد أن تدهورت حالته الصحية بسبب سكتة قلبية، وفقًا لما ذكرته تقارير صحفية.

وأصدر فيرنانديز مرسومًا رسميًا في البلاد بعد وفاة الأسطورة الأرجنتينية.

وتوفي مارادونا عن عمر يناهز 60 عامًا إثر سكتة قلبية في مسقط رأسه.

أصيب أسطورة كرة القدم بنوبة قلبية في منزله بعد أسبوعين فقط من مغادرته المستشفى حيث خضع لعملية جراحية من جلطة دماغية.

مارادونا ، الذي يُعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور ، ساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 1986.

ولعب مارداونا كرة القدم في أندية بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة من بين آخرين وكان يعشقه الملايين لمهاراته الرائعة.